Entre la interminable llista de llistes que es publiquen al llarg de l?any, una de les més esperades sol ser la de la revista econòmica Forbes , que exposa les principals fortunes. I aquesta setmana, la publicació ha tornat a donar a conèixer el llistat de grans bilionaris i bilionàries, o dit d'una altra manera, les persones més riques del món.

La publicació apunta que la pujada de tipus d'interès, la incertesa dels mercats i la caiguda de les accions a diferents mercats ha afectat moltes grans fortunes. Tal és així que aquest 2023 han comptabilitzat 2.640 fortunes de 10 xifres, mentre que el 2022 n'hi havia 2.668. Com a conclusió ràpida, doncs, es pot dir que actualment hi ha menys bilionaris que fa uns mesos.

Com a dades ressenyables de l'última actualització cal apuntar que hi ha hagut un canvi al capdavant de la llista (el francès Bernard Arnault li ha pres el número 1 a Elon Musk ) i que Amancio Ortega és l'únic espanyol entre els primers 200 integrants de la llista, ocupant la posició número 13.

Així doncs... qui són les 10 persones més riques del planeta?

1) Bernard Arnault. L'empresari francès és el líder d'un imperi que aglutina 75 empreses de moda i cosmètics. Entre els seus vaixells insígnia hi ha Louis Vuitton i Sephora. La seva fortuna s'estima en 211 bilions de dòlars i ha aconseguit situar-se a dalt de tot d'aquesta classificació amb un salt respecte del 2022, quan es calculava que estava en 158 bilions.

2) Elon Musk. Controvertit, polèmic... El CEO de Twitter ja no lidera aquesta taula, després de fer un camí invers al que ha viscut Arnault. De fet, Forbes publica que la fortuna de l'empresari és de 180 bilions de dòlars, amb unes pèrdues força sonades des de les dades del 2022; l'any passat, Musk va arribar a tenir una quantitat de 219 bilions.

3) Jeff Bezos. Una altra figura arxiconeguda a nivell mundial completa el podi dels més rics. El màxim responsable d'Amazon acumula la gens menyspreable xifra de 114 bilions de dòlars, encara que igual que li va passar a Musk, els responsables de la llista apunten un retrocés a les seves possessions. Segons el que s'ha publicat, l'empresari tenia, el 2022, una fortuna estimada en més de 170 bilions.

4) Larry Ellison. El màxim responsable (i cofundador) de la tecnològica Oracle és el primer fora d'aquest top 3, encara que la seva fortuna, de 107 bilions, no és lluny de la de Bezos. A prop de fer els 80 anys, ha vist com d'un any per a un altre el seu patrimoni pràcticament no ha canviat (el de l'any passat era de 106), de manera que, en un context incert, ha d'estar satisfet per l'estabilitat de la seva empresa.

5) Warren Buffett. Considerat un dels inversors més grans del món, és la persona de més edat entre els més rics, amb 92 anys. Conegut popularment com L'oracle d'Omaha (en referència al seu estat natal), la fortuna neta de Buffet és de 106 bilions, lleugerament inferior a la d'Ellison, però també ha patit pèrdues, d'uns 12 bilions, respecte del 2022.

6) Bill Gates. Poca presentació necessita qui ha estat, més d'una vegada, l'home més ric del món. El filàntopro i cervell que hi ha darrere de Microsoft acumula, encara avui, una riquesa neta de 104 bilions, encara que de la mateixa manera que ha passat a molts dels seus companys a la llista, també ha vist com el seu patrimoni cau.

7) Michael Bloomberg. El magnat de la comunicació canvia la dinàmica i és un dels noms que ha d'estar satisfet per com els negocis li han anat recentment; i és que si el 2022 la seva riquesa neta era d'uns 82 bilions, les últimes dades reflecteixen una pujada. Ara com ara no arriba al centenar de bilions, però se situa en 94,5 bilions.

8) Carlos Slim. El mexicà (primer hispanoparlant de la llista) controla Amèrica Mòbil, l'operador amb més potència de Llatinoamèrica. L'èxit de la companyia fa que Slim i la seva família tinguin actualment una fortuna neta de 93 bilions de dòlars. L'empresari del DF també ha vist com el seu patrimoni ha crescut els darrers 12 mesos.

9) Mukesh Ambani. Aquest empresari de l'Índia (l'asiàtic més ric de la llista) controla empreses que facturen uns 104 bilions de dòlars anuals. El seu patrimoni personal, a data d'avui, és de 83,4 bilions de dòlars, encara que també ha vist com els últims mesos patia una baixada, ja que va arribar a superar els 90 l'any passat, la seva acumulació de riquesa personal més gran.

10) Steve Ballmer. Tanca el top 10 l'actual propietari de Los Angeles Clippers de la NBA, que va ocupar el càrrec de CEO de Microsoft durant anys. Ballmer també ha vist com la seva fortuna decreix fins als 80,7 bilions. El 2022, l'inversor de Detroit va assolir els 91,4 bilions, i aquesta és la seva major fortuna acumulada al llarg de la seva trajectòria.