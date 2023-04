Independentment que els llogaters estiguin al dia o no dels pagaments mensuals de lloguer, els propietaris estan obligats, per llei, a declarar els ingressos per lloguer a la seva declaració de la renda. | RODNAE PRODUCTIONS

Tot just queden uns quants dies perquè de començament la temporada de la declaració de la renda 2023 . Concretament, l' 11 d'abril s'obrirà el termini per presentar les factures i l'exercici de les activitats del 2022 a la seu digital de l'Agència Tributària. El termini per presentar la declaració via telefònica serà a partir del 5 de maig i per a aquells que ho vulguin fer presencialment les sol·licituds començaran el primer dia de juny .

Sigui com sigui, molts contribuents tenen dubtes al voltant de la declaració dels ingressos percebuts per rendes de lloguer , en casos d'impagament. El director d'Estudis i portaveu de Pisos.com , Ferran Font , ha assenyalat que "els propietaris estan obligats, per llei, a declarar tots aquests ingressos en la seva declaració de la renda ", independentment que l'inquilí pagui mensualment el lloguer o no ho faci .

En aquest sentit, Font ha alertat del sorgiment i la perillosa expansió del moviment de la inquiokupació , que fa referència a inquilins que signen un contracte de lloguer de manera totalment legal , però que, al cap de poc temps, deixen de pagar la renda i començar a contraure deutes amb el seu arrendatari. El director d'Estudis de la immobiliària ha detallat que la pràctica no és exclusiva dels inquilins més vulnerables , sinó que "està sent assimilada per persones que, tot i tenir recursos econòmics per pagar, prefereixen no fer-ho aprofitant les debilitats del sistema ".

L'expert immobiliari ha assenyalat que " quan es produeix un impagament , sol obrir-se una negociació amb l'esperança que tot torni a la normalitat , però si no s'obre un procés judicial , cal declarar per uns ingressos que no s'han percebut ".

S'HAN DE DECLARAR ELS IMPAGAMENTS?

En general, els diners que reps per llogar una propietat es considera un guany de la teva inversió en béns immobles . Per tant, ho has de declarar a la teva declaració d'impostos i se suma als teus altres ingressos. Depenent de quants diners hagis guanyat en total, és possible que hagis de pagar impostos addicionals que poden ser del 19% al 47%.

Tot i això, tal com assenyala l'expert immobiliari, si l'inquilí no paga el lloguer , el propietari pot considerar el deute com a "saldo dubtós", i per tant deduir-lo com una despesa necessària per a l' obtenció de rendiments sempre que estiguin justificats . En pròpies paraules de Font: “El propietari podrà únicament declarar la renda com a despesa en aquells casos en què, passats sis mesos de la primera gestió del cobrament, s'hagi iniciat un procediment judicial ”.

"Ens trobem davant d'una situació d'indefensió que no fa més que expulsar els propietaris del mercat del lloguer", apunta Font i afegeix que "com més necessària és l'oferta, més grans són els problemes que es troben els propietaris, amb fenòmens com la creixent inflació, la limitació del 2% o la ja esmentada inquiokupació”.

El director d'Estudis de Pisos.com aconsella conservar tota la documentació que acrediti l' existència de deutes i recomana posar en coneixement un gestor de la situació per intentar treure el rèdit més gran a la situació i intentar cobrar els deutes.