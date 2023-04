Hisenda / @EP

La Campanya de la Renda i Patrimoni del 2022 arrencarà aquest dimarts, 11 d'abril, amb la presentació de les declaracions per Internet, d'acord amb el calendari del contribuent de l'Agència Tributària recollit per Europa Press.

La Campanya de la Renda d'aquest any, que es correspon amb els ingressos obtinguts el 2022, es prolongarà entre l'1 i el 30 de juny de manera ordinària, però prèviament, des d'avui ja es podran presentar les primeres declaracions de l'IRPF i de Patrimoni mitjançant Internet, un mitjà que ja utilitzen nou de cada deu contribuents.

Així mateix, des del proper 5 de maig i fins al 30 de juny la declaració de l'IRPF també es podrà presentar per telèfon, i entre l'1 i el 30 de juny, coincidint amb el període ordinari de la Campanya, els contribuents podran presentar la seva declaració a les oficines de l'Agència Tributària. Amb resultat a ingressar i amb domiciliació bancària, el termini conclou el 27 de juny.

L'Agència Tributària ja ha habilitat la descàrrega de les dades fiscals i part dels continguts informatius de la propera Campanya de Renda 2022, amb l'objectiu d'avançar les gestions a les declaracions.

NOVETATS

Entre les novetats d'aquesta campanya destaca que l'aportació individual màxima als plans de pensions privats amb dret a deducció a l'IRPF es redueix fins a 1.500 euros anuals.

Per contra, les aportacions màximes als plans d'empresa amb dret a deducció pugen a 8.500 euros per al 2022. Entre totes dues, l'aportació total amb beneficis fiscals es manté en 10.000 euros anuals.

En el cas d'activitats econòmiques en estimació objectiva, s'augmenta la reducció general sobre el rendiment net de mòduls del 5% al ​​15% per al període impositiu 2022, mesura aplicable a tots els contribuents que determinin el rendiment net de la seva activitat econòmica d'acord a aquest mètode.

Addicionalment, per a les activitats agrícoles i ramaderes, amb la finalitat de compensar l'increment del cost de determinats insums, el rendiment net previ es podrà minorar en el 35% del preu d'adquisició del gasoil agrícola i en el 15% del preu d'adquisició dels fertilitzants, en ambdós casos, necessaris per al desenvolupament de les activitats esmentades.

Així mateix, també s'aplicaran en el període impositiu 2022, els índexs correctors per pinsos adquirits a tercers i per cultius a terres de regadiu que utilitzin, a aquest efecte, energia elèctrica.

A causa de les conseqüències de les erupcions volcàniques ocorregudes a l'illa de La Palma, els contribuents que desenvolupin les seves activitats econòmiques en aquesta illa podran reduir el rendiment net de mòduls en un 20%, reducció que s'aplicarà tant el 2022 com el 2023.

EFECTE DELS CANVIS A L'IRPF EN COMUNITATS AUTÒNOMES

També s'hauran de tenir en compte, de cara a la presentació de la declaració, les modificacions de les escales del gravamen de l'IRPF aprovades amb efectes retroactius per al 2022 per algunes comunitats autònomes, amb l'objectiu de pal·liar la pujada de preus registrada al llarg del any.

A més, en aquesta Campanya l'Agència Tributària ha habilitat una casella dins de la presentació del model de declaració per registrar els guanys i les pèrdues derivades de la transmissió o permuta de monedes virtuals.

CRIPTOMONEDES

En les modificacions més destacables dins dels guanys i les pèrdues patrimonials, es recull, així mateix, el desglossament en tres subapartats de l'apartat denominat 'Guanys i pèrdues patrimonials derivats de transmissions d'altres elements patrimonials'.

Un, per declarar les derivades de la transmissió dimmobles i drets reals sobre béns immobles; un altre per declarar les transmissions o permutes de monedes virtuals i un apartat de caràcter residual per a 'Altres elements patrimonials'.

Tot això, segons explica Hisenda, amb la finalitat de facilitar l'emplenament d'aquests apartats, ja que en models anteriors s'havia d'emplenar un codi per identificar el tipus d'element patrimonial que es transmetia. A més, la separació en subapartats específics permet individualitzar les caselles específiques de determinats elements patrimonials per al càlcul del guany patrimonial.