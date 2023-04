La ministra de Drets Socials i Agenda 2030, Ione Belarra / @EP

Podemos registrarà aquest dimarts al Congrés una proposició de llei per fer gratuït el canvi d'una hipoteca variable a una altra de tipus fix, les condicions de la qual haurien d'igualar o millorar les que les entitats ofereixin als nous clients, i urgeix el PSOE perquè accepti immediatament aquesta iniciativa.

Amb aquesta mesura es vol protegir les llars de futurs increments dels tipus d'interès, que han passat del 0% el juny del 2022 al 3,5% el març del 2023, cosa que implica pujades de fins a 350 euros al mes a la quota hipotecàries.

"Això ha provocat greus problemes econòmics a milions de famílies, ja que la majoria d'hipoteques al nostre país depenen de l'evolució de l'euríbor, alhora que ha reportat beneficis milionaris "caiguts del cel" a la banca comercial", asseguren des del partit morat.

La proposta de Podemos estableix el canvi gratuït d‟una hipoteca variable a una fixa de la mateixa entitat (que estaria obligada a oferir-se les mateixes condicions que als nous clients) i el pas gratuït d‟una hipoteca variable a una fixa d‟una altra entitat (que assumiria els costos de l'operació).

MESURA POSITIVA PER A LES LLARS I BANCS

També assenyala que, si el banc on el client tenia la hipoteca variable presentés una contraoferta per evitar el canvi a una altra entitat, hauria d'assumir totes les despeses de l'operació.

Segons el parer de Podemos, es tracta d'una mesura "doblement eficaç", ja que redueix la incertesa econòmica de les famílies i dota d'estabilitat el sistema financer i rebaixa el risc d'impagaments.

Amb tot això, Podemos insta el PSOE a actuar "amb urgència" per "evitar que milions de llars vegin amenaçada la seva economia i el seu habitatge" per la pujada dels interessos.

En aquest sentit, els morats recorden que ja el setembre passat van proposar limitar la pujada de les hipoteques variables (al 0,1%) per evitar danys econòmics a les famílies, i exigeix al seu soci que "no perdi més temps i que legisli ja , adoptant aquesta mesura, per protegir milions de llars".