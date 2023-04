La vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño / @EP

L'economia espanyola creixerà aquest any a un ritme de l' 1,5% , segons el Fons Monetari Internacional (FMI), fet que suposa una revisió a l'alça de quatre dècimes respecte de la previsió anterior, tot i que la institució internacional ha rebaixat també en quatre dècimes el pronòstic d'expansió per al 2024, fins al 2%.

D'aquesta manera, Espanya es manté com la gran economia de la UE amb més ritme d'expansió aquest any i el proper, segons l'informe 'Perspectiva Econòmica Mundial' presentat aquest dimarts a Washington per l'FMI.

En comparació amb l'actualització de previsions del gener passat, l'economia espanyola és la que registra la revisió més gran a l'alça entre les grans economies europees en el pronòstic de l'FMI per a aquest any, però també és la que pateix la revisió més gran a la baixa en relació amb les previsions per al 2024.

En qualsevol cas, l' economia espanyola continuarà creixent substancialment més que la mitjana de la zona euro, la previsió d'expansió de la qual ha estat revisada a l'alça una dècima el 2023, fins al 0,8%, però dues dècimes a la baixa de cara al proper any, fins a l'1,4%.

Les noves projeccions de l'FMI per a l'economia espanyola se situen així per sota de les previsions publicades a finals de març pel Banc d'Espanya, que espera un creixement del PIB de l'1,6% el 2023, així com del 2,3% 2024 i del 2,1% de cara al 2025.

INFLACIÓ DEL 4,3% AQUEST ANY

Pel que fa a la resta de projeccions macroeconòmiques , l'organisme multilateral anticipa que la taxa d'inflació d'Espanya es moderarà aquest any fins a una mitjana del 4,3% el 2023, davant del 8,3% del 2022, mentre que el proper any els preus pujaran una mitjana del 3,2%.

D'aquesta manera, l'FMI ha ajustat a l'alça el pronòstic d'inflació per a Espanya, ja que prèviament esperava una pujada dels preus del 3,7% aquest any i del 2,7% el 2024.

Per contra, la institució es mostra una mica més optimista pel que fa al mercat laboral i preveu que la taxa d'atur baixarà aquest any al 12,6%, davant del 12,8% estimat anteriorment, mentre que per al 2024 confia que caurà al 12,4%, una dècima per sota de la seva projecció anterior