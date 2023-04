Un home fa servir l'app de CaixaBank. Foto: CaixaBank

CaixaBank lidera la banca digital a Espanya amb una quota de penetració del 43,4% del mercat a l'univers banking , segons les dades reportades per GfK DAM, mesurador oficial del consum digital a Espanya. Les dades relatives a l'audiència de les pàgines web i les apps de les entitats financeres amb activitat a Espanya durant el febrer del 2023 situen CaixaBank com la banca digital amb més usuaris digitals a tots els canals.

Pel que fa al 2023, les dades de GfK DAM mostren una tendència estable a l'evolució de les quotes de les diferents entitats. En particular, en el cas de CaixaBank, les dades la situen més de deu punts per sobre del segon banc amb més penetració.

Per canals, CaixaBank és també líder tant al canal mòbil com al web tradicional. La fortalesa de l'entitat és especialment notable al canal mòbil, amb una posició del 38% del mercat, una dada que inclou l'ús de CaixaBankNow, l'aplicació de referència per als clients de CaixaBank, com ara imagin, plataforma de serveis digitals i estil de vida mobile only . En el cas del canal web, CaixaBank també és líder destacat, amb una quota del 34,3%.

CaixaBank és l'entitat financera a Espanya amb més base d'usuaris dels seus canals digitals: 11,2 milions de clients operen a través d'aquests.

BANCA DIGITAL QUE FACILITA LA INTERACCIÓ AMB L'ÀMBIT PRESENCIAL

Durant el 2022, CaixaBankNow s'ha situat al top-30 de les apps més descarregades d'Espanya, de totes les categories. A més, del rànquing de Finances, dues de les tres apps més descarregades són de CaixaBank: CaixaBankNow i CaixaBank Sign (l'aplicació específica per a la signatura digital d'operacions).

CaixaBankNow està dissenyada per oferir de forma en línia el mateix nivell de servei que els clients tenen a la xarxa d'oficines, incloent la contractació de productes financers, la signatura digital d'operacions, serveis de pagament mòbil per realitzar i finançar les compres, activació i bloqueig de targetes o l'enviament de diners per Bizum, entre moltes altres opcions. Així mateix, les empreses disposen de CaixaBankNow adaptat a les vostres necessitats.

Entre les característiques més ben valorades de CaixaBankNow, figuren les eines per facilitar la interacció entre l'àmbit presencial i l'online: per exemple, un client pot iniciar un procés de contractació d'un producte a una oficina i acabar de signar-lo a casa seva, després de llegir còmodament la documentació carregada a la seva zona personal de la banca digital. O viceversa: una persona pot buscar informació sobre un determinat producte al canal en línia i, finalment, acabar contractant-lo a través de la seva oficina habitual o per un gestor 100% remot que li truca en el moment que ell prefereixi. La banca digital de CaixaBank també facilita la comunicació amb els gestors de les oficines, per missatge al “Muro” o per videoconferència, i permet reservar cita presencial amb visualització directa de l'agenda del gestor en temps real.

CaixaBankNow ha estat escollida com a millor aplicació mòbil de banca de particulars a Europa Occidental per Global Finance el 2021, 2020 i 2018; i del món el 2019. A més, el 2022, la revista nord-americana Global Finance ha distingit aquest any CaixaBank com a 'Entitat Financera més Innovadora a Europa Occidental 2022' i 'Millor Banc Digital a Banca de Particulars a Espanya 2022', i l'ús del big data i de la intel·ligència artificial han fet mereixedora l'entitat del reconeixement a 'Millor entitat del món en anàlisi de dades i IA 2022' als premis Banking Innovation Awards de Qorus-Accenture , entre altres reconeixements.