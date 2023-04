Joaquim Llansó / Foment

El Consell d’Entitats ha escollit a Joaquim Llansó com a President del Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya (CAdIC), constituït el passat 12 de maig de 2017, òrgan col·legiat format per 17 experts independents de reconeguda trajectòria, que té per objecte, l’anàlisi, avaluació, deliberació i proposta d’iniciatives i polítiques públiques en l’àmbit de les infraestructures a Catalunya.

El Consell d’Entitats està format per: Associació Catalana d’Empreses d’Enginyeria i Consultoria (ASINCA), Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya (CCOC), Foment del Treball Nacional (FTN), Fundació Cercle d’Infraestructures (FCI), Cámara de Concesionarios de Infraestructuras, Equipamientos y Servicios Públicos (CCIES), Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya (CECCP), Confederació Catalana de la Construcció (CCC) i l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC). Joaquim Llansó i Nores és Enginyer de Camins, Canals i Ports per l’Escola Tècnica Superior de Barcelona, amb una dilatada trajectòria professional de 45 anys en el sector1, i fins ara ha estat Vicepresident del CAdIC, i actualment és vocal del Consejo Asesor del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

El Consell d’Entitats ha demanat al nou President l’enfortiment institucional del Consell. Es vol aprofundir en el seu paper d’agent que reforci el debat de promoció de les infraestructures, posant l’enfoc en la seva perspectiva a llarg termini. Aquesta visió permet vertebrar un major consens social sobre el paper i la necessitat de les infraestructures al nostre país, amb una visió econòmica, social i mediambiental, alhora que caldrà prioritzar-les amb aquests criteris.



El Consell d’Entitats ha manifestat l’agraïment a Francisco Gutiérrez pel seu brillant lideratge des de l’inici del Consell, la seva bona gestió al capdavant del mateix i la seva capacitat per articular consensos en l’elaboració dels documents que ha desplegat el CAdIC. Així com l’èxit i la referència que pel sector suposa la Nit de les Infraestructures i el reconeixement públic dels premis i guardons que atorga, enguany al mes de juny, com és habitual, se celebrarà la seva VII edició.