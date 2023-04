Persona gran / @EP

Aquest dimecres l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, del Departament de Territori, ha obert la convocatoria per atorgar subvencions destinades a la realització d'obres de millora a l'interior dels habitatges, amb l'objectiu de promoure l'autonomia i mobilitat de les persones grans. Els treballs subvencionats inclouen tot allò que sigui necessari per a garantir condicions mínimes d'habitabilitat, així com adequar les instal·lacions d'aigua, gas, calefacció, electricitat i sanejament a les normatives actuals, i millorar l'accessibilitat, en particular en cuines i banys.

La dotació pressupostària per aquesta iniciativa ascendeix a 1,6 milions d'euros, la qual cosa permetrà beneficiar a 500 llars en les que hi viu una persona gran. Les sol·licituds poden presentar-se des del proper divendres 14 d'abril fins al 30 de juny.

Segons les bases reguladores d'aquesta convocatòria, tenen dret a sol·licitar les subvencions aquelles persones que formin part d'una unitat de convivència que compti amb algun membre de 65 anys o més, que presenti falta d'autonomia o mobilitat, o un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

És requisit indispensable que l'habitatge a reformar sigui el domicili habitual i permanent de la persona beneficiària, i que es trobi en les demarcacions de Girona, Lleida i Tarragona, així com en Terres de l'Ebre. És important destacar que, com sol ser habitual, la convocatòria no inclogui la demarcació de Barcelona, ja que la Diputació i l'Ajuntament de la ciutat comtal ofereixen línies d'ajudes molt similars per al mateix col·lectiu de persones.

Per poder sol·licitar les subvencions, la persona interessada ha de ser propietària, usufructuària o inquilina de l'habitatge, i no pot posseir, ni ella ni cap altre membre de la unitat de convivència, cap altra propietat a Catalunya. A més, és necessari complir amb els requisits econòmics establerts en la convocatòria, la qual cosa implica no superar un ingrés màxim de 2 vegades l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), segons s'indica en les taules publicades.

A través d'aquesta subvenció, es pot cobrir el 100% del cost de les obres, amb una quantitat màxima de 4.000 euros per habitatge. És important tenir en compte que el pressupost dels treballs no pot superar els 8.000 euros.