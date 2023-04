Un moment de la conferència. Foto: Europa Press

Els expresidents del Govern Felipe González i José María Aznar han coincidit en la incertesa davant la qual es troba el futur del sector energètic en el marc de la situació actual i han fet una crida per assolir acords polítics globals, durant la conferència Energy Prospectives, organitzada per Fundació Naturgy i l'IESE Bussines School.

Així, tots dos expresidents han destacat el necessari paper de la regulació energètica per garantir la seguretat de subministrament i la seguretat jurídica, i han defensat els acords publicoprivats per garantir la transició energètica.

Sobre la inversió, González ha animat les empreses a invertir malgrat la incertesa, alhora que ha considerat que la visió Europea en política energètica "és molt difícil que estimuli la inversió".

En aquest sentit, González ha posat d'exemple el "reenfocament" dels Estats Units cap a una política d'estímuls amb una fiscalitat apropiada per a qui pren el risc de fer inversions per descarbonitzar l'economia i contribuir a la independència energètica del país.

Per part seva, Aznar ha assegurat que cal garantir que les empreses tinguin seguretat jurídica i llibertat d'inversió, "aconseguint un equilibri entre la desregulació sense control i l'intervencionisme sense límits".

A més, l'expresident popular ha considerat que en matèria energètica cal un "profund debat estratègic" per veure els objectius d'Espanya i d'Europa, que ha de reflexionar sobre on li convé estar i què hi pot fer, veient quines són les possibilitats i els riscos. en el context de la competició entre el poder "incumbent" dels Estats Units i l'"emergent" de la Xina.

A la inauguració de la sessió, el president de Naturgy, Francisco Reynés, ha destacat que el sector es troba en un "trilema energètic" que necessita fer compatibles els objectius ambientals i de sostenibilitat, amb la garantia de subministrament i, alhora, en un marc de preus raonables i assequibles per a la societat.

També ha afirmat que la geopolítica està jugant un paper "fonamental" en la regulació, i ha recordat que durant l'any passat hi va haver més de vint canvis reguladors al sector energètic.