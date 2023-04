Supermercat / @EP

L' Índex de Preus de Consum (IPC) va pujar un 0,4% al març en relació amb el mes anterior i va retallar 2,7 punts la taxa interanual, fins al 3,3%, per l'abaratiment de l'electricitat i els carburants i per el fet que els preus d'aliments i vestit i calçat van augmentar menys que el mateix mes del 2022, segons les dades definitives publicades aquest divendres per l' Institut Nacional d'Estadística (INE) , que coincideixen amb els avançats a finals del mes passat.

Aquesta moderació de la taxa de creixement interanual de l'IPC situa la inflació al nivell més baix des de l'agost del 2021, quan es va registrar també una taxa del 3,3%, i suposa trencar amb dos mesos consecutius d'ascensos que van portar l'IPC fins al 6 % el passat mes de febrer. La taxa interanual de l'IPC no s'havia reduït tant en un mes (-2,7 punts) des del maig del 1977.

Per part seva, la inflació subjacent (sense aliments no elaborats ni productes energètics) ha baixat una dècima al març, fins al 7,5%, situant-se 4,2 punts per sobre de l'IPC general i en els seus valors més alts en més de 40 anys .

La bretxa entre la inflació subjacent i la taxa general és la més pronunciada des de l'agost del 1986, quan l'INE va començar a calcular la primera.

El Ministeri d'Afers Econòmics ha destacat que la inflació subjacent va baixar al març per primera vegada des del mes de setembre passat, alhora que ha ressaltat que Espanya es manté entre els països amb la inflació "més baixa" de la Unió Europea.

ELS ALIMENTS MODEREN LA SEVA ALÇA INTERANUAL PERÒ PUJEN UN 1,1% AL MES

Segons Estadística, els preus dels aliments van créixer al març un 16,5% en taxa interanual, una dècima menys que al febrer, quan van augmentar un 16,6%, taxa rècord des del 1994.

En aquest comportament va influir el fet que peix i marisc, llet, formatge i ous i olis i greixos van pujar els preus menys que el març de l'any passat. Per contra, els preus dels llegums i hortalisses i altres productes alimentaris van pujar més que el març del 2022.

El Departament que dirigeix Nadia Calviño ha posat en valor la moderació en una dècima dels preus dels aliments i el " bon comportament " dels preus de l'electricitat gràcies a l'"excepció ibèrica" i dels carburants.

En termes mensuals (març sobre febrer), l'IPC va registrar un augment del 0,4%, cinc dècimes menys del que va pujar al febrer (+0,9%) i 2,6 punts per sota del que ho va fer al març del 2022, quan els preus es van disparar un 3%.

En aquest increment mensual dels preus van influir diversos factors, entre els quals els aliments, que es van encarir un 1,1% respecte al febrer per les pujades de preus en la major part dels seus components, especialment de llegums i hortalisses, carn i altres productes alimentaris