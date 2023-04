En concret, des de les 11:00 fins a les 18:00 hores el preu de la llum serà de zero euros/MWh, mentre que el preu màxim es donarà entre les 22.00 i 23.00 hores, amb 127,85 euros/MWh. | @EP

El preu mitjà de la llum per als clients de tarifa regulada vinculats al mercat majorista repuntarà aquest diumenge un 16,72% respecte a aquest dissabte, fins a 25,41 euros per megawatt hora (MWh).

Malgrat això, aquest preu serà el tercer més baix per a un dia des de començament d'abril i a més serà de zero euros durant set hores.

En concret, des de les 11:00 fins a les 18:00 hores el preu de la llum serà de zero euros/MWh, mentre que el preu màxim es donarà entre les 22.00 i 23.00 hores, amb 127,85 euros/MWh.

A aquest preu mitjà del 'pool' se sumaria la compensació a les gasistes, que ha de ser abonada pels consumidors beneficiaris de la mesura, els consumidors de la tarifa regulada (PVPC) o els que, tot i estar al mercat lliure , tenen una tarifa indexada, però per a aquest dissabte se situarà novament a 0 euros/MWh, situació que es repeteix des del passat 27 de febrer.

El preu mitjà de la llum des de començament d'abril se situa en els 58,79 euros/MWh, més de tres vegades inferior als 213 euros/MWh que va registrar el mateix mes de l'any passat.

La denominada 'excepció ibèrica' s'ha estès fins al pròxim 31 de desembre, després de l'acord aconseguit per Espanya i Portugal amb la Comissió Europea.

Així, es prolonga set mesos, fins a final d'aquest any, i no s'exclou que es pugui prolongar més temps si aquest marc també es prolonga.

En concret, l'acord no només representa una extensió de l'excepció ibèrica que ja s'aplicava, sinó que implica alguns ajustaments per acomodar-lo, com ara la referència de preus, que fins ara s'incrementava en cinc euros al mes, i ara serà més suau.

A l'acord original, l'esmentat preu de referència per al gas tenia un valor mitjà de 48,8 euros/MWh: era de 40 euros/MWh durant sis mesos, elevant-se 5 euros/MWh cada mes a partir de llavors. Ara s'incrementarà en 1,1 euros/MWh des d'abril, per concloure'n 65 euros/MW. Aquest mes d'abril, el límit està fixat en 56,1 euros/MWh.

Actualment, el mecanisme porta sense tenir efecte sobre els processos de cassació marginal als mercats majoristes des de finals de febrer, a causa del descens del preu del gas natural per sota dels llindars fixats per a la seva aplicació, però, en cas necessari, la pròrroga permetrà mantenir un preu raonable, no tan dependent de l'evolució del gas natural.