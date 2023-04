El president de Foment de Treball, Josep sanchez llibre

"Un país sense empresaris no té futur" . Així, ha reivindicat la importància del sector empresarial català el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre , durant el seu discurs al tancament de l'Assemblea General que la patronal catalana ha celebrat aquest dilluns. El president ha repassat els reptes de futur a què s'enfronten la societat i l'economia catalana. A més, ha recordat al Govern de la Generalitat “el valor de la paraula i el de la coherència” , en referència al compliment dels Pressupostos i dels compromisos aconseguits en els diferents sectors polítics i econòmics.

En aquest sentit, també ha assenyalat que “impulsar el Pacte per la Indústria i alhora pujar impostos i

taxes són polítiques contradictòries ”. Sánchez Llibre ha denunciat que "el populisme aplicat a l'economia porta al decreixement econòmic, que significa empobriment global ". Seguint aquest fil, el president de Foment ha manifestat que “el debat polític tendeix a desqualificar el benefici de les empreses ; sense benefici, que quedi clar, no hi ha empresa viable i, per tant, cohesió social”.

El líder patronal ha recordat que a final d´any es presentarà l´informe al Grup d´experts tributaris, creat per Foment, “que anirà en la direcció d´influir en el Govern de la Generalitat perquè prengui consciència que cal rebaixar la pressió fiscal a les empreses i ciutadans de Catalunya , ja que actualment paguem un excés d'impostos en relació amb els que paguen els ciutadans i empreses de Madrid” .



UNA ADMINISTRACIÓ ÀGIL PER NO DERROCAHR TEMPS O RECURSOS



Sobre la qüestió fiscal, Sánchez Llibre ha subratllat que “no és veritat que paguem pocs impostos, ni

que hem de pagar més; el que sí que és cert és que Espanya té molt de frau fiscal i que han de pagar els que ara no paguen ”. Un altre punt rellevant, per al president de Foment, és que “cal que

avaluar l'eficiència de la despesa pública, com obliguen les normes comunitàries, perquè l'administració sigui àgil i no malbarati temps ni recursos”. Una proposta de Foment és que “sigui una realitat que les mútues d'accident de treball puguin prestar assistència sanitària integral i que puguin emetre altes mèdiques en els processos d'incapacitat temporal , almenys en els diagnòstics com a patologies traumatològiques”.



Pel que fa a les propostes del Govern central, Josep Sánchez Llibre ha denunciat que “la creació d'un

observatori per fiscalitzar els marges empresarials és un instrument propi de països dictatorials i no democràtics , tenint en compte que ja tenim a Espanya la CNMC ”.



I sobre l'estat de la ciutat de Barcelona, el líder patronal ha reclamat “una capital internacional

basada en el creixement sostenible i pel que fa al medi ambient, que pugui viure en

llibertat, sense tenir enemics sobrevinguts, que pugui triar el seu model de mobilitat, sense

imposicions i no estar sotmesos a l'urbanisme tàctic i sectari d'aquests darrers anys”.

CREACIÓ D'UN PACTE D'ESTAT I NOU CONSELL TERRITORIAL DEL PIMES



Davant d'aquest context, el president de Foment del Treball demana a les formacions polítiques que sorgeixin de les diferents eleccions que es produiran durant l'any 2023 un gran pacte d'Estat a favor de la concòrdia, del creixement econòmic sostenible i garant de la societat del benestar davant dels excessos populistes que hem viscut aquest darrer any”.



El president també ha anunciat la creació del Consell Territorial de PIMES de Foment del Treball que presidirà Xavier Panés , vicepresident de Foment. Aquesta iniciativa obeeix a la voluntat de

crear un pool de serveis per totes les organitzacions territorials i sectorials per millorar l'actuació i la coordinació de totes les organitzacions confederades a Foment , i ser més eficients en la defensa dels interessos de les pimes i dels autònoms.