Foto d'arxiu d'habitatges / @EP

El Consell de Ministres aprovarà aquest dimarts la mobilització de 50.000 vivendes de la Sareb --abans conegut com a 'banc dolent'-- per al lloguer assequible de joves i famílies, tal com va anunciar el cap de setmana passat el president del Govern, Pedro Sánchez.

Després d'arribar a un acord la setmana passada per tirar endavant la Llei d'Habitatge , el cap de l'Executiu va afirmar diumenge passat a València que vol anar "més enllà" i posar milers d'immobles a disposició de joves i famílies.

L'Executiu oferirà a municipis i comunitats autònomes 21.000 vivendes de la Sareb i impulsarà el lloguer social de 14.000 ja habitades d'aquest parc. A més, promourà la construcció de fins a 15.000 habitatges públics en sòls disponibles del banc dolent.

El Govern vol a més que el baix percentatge d'habitatge públic d'Espanya respecte als seus socis europeus --un 3% davant del 9% de la mitjana de la UE-- augmenti fins al 20% en 20 anys, al nivell dels països més desenvolupats del continent.

La Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (Sareb) ja compta amb 35.000 dels 50.000 habitatges anunciats per Pedro Sánchez per al lloguer assequible de joves i famílies.

Segons fonts de la Sareb, el Govern pretén incorporar al parc públic d'habitatge al voltant de 21.000 habitatges que té el conegut com a 'banc dolent' que estan o bé en fase de comercialització o en obres per adequar-les.

Així, hi ha al voltant de 9.000 habitatges ja acabats i disponibles per donar entrada a inquilins, mentre que 11.900 més estan pendents de la seva adequació. La Sareb explica que es tracta d'habitatges que estan a disposició de les comunitats autònomes i dels ajuntaments que els vulguin comprar per augmentar el parc d'habitatge social.

D'altra banda, la societat té 14.000 vivendes habitades que, potencialment, poden entrar dins del programa anunciat per Sánchez. En aquest sentit, la Sareb explica que signa un lloguer social amb les persones que habiten a casa seva en situació de vulnerabilitat, sempre que es comprometin a participar en un programa d'acompanyament sociolaboral amb l'objectiu de superar la situació d'exclusió.

D'aquests 14.000 habitatges habitats, actualment n'hi ha 9.000 amb indicis de vulnerabilitat en estudi per signar un lloguer social.

Ja s'han aprovat 2.000 lloguers socials. Així, les 21.000 disponibles per comercialitzar i aquestes 14.000 ja habitades sumen un total de 35.000 vivendes, que suposen el 70% del programa anunciat per Pedro Sánchez.

'PROJECTE VIENA'

Així mateix, la Sareb té 112 terres identificats per construir 10.000 vivendes per fases. Aquests sòls estan distribuïts per 13 comunitats autònomes, encara que Catalunya, el País Valencià, Castella i Lleó i Extremadura concentren la major part. En aquest moment, el projecte està en fase destudi amb PwC i la idea passa per construir habitatges de lloguer social i assequible amb un model de col·laboració publicoprivada. De moment, la Sareb rebutja donar més detalls sobre el desglossament territorial dels sòls perquè no compta amb les conclusions de l'assessorament.

Finalment, informa que compta amb més sòl en què es podrien construir 5.000 habitatges més dins del projecte. D'aquesta manera, s'aconseguirien així els 15.000 habitatges de lloguer assequible i social.