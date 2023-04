Demetrio Carceller Arce, President executiu Damm / Foto: Damm

Damm , empresa líder al sector d'alimentació i begudes presidida per Demetrio Carceller Arce, va assolir l'exercici 2022 uns resultats sòlids aconseguint una facturació de 1.876 M d'euros, un 26% més que el passat exercici, i una plantilla de 5.577 persones, dades que confirmen la bona evolució del negoci i la superació dels nivells previs a la pandèmia.

Mentre que l'inici de l'any va estar marcat per la tornada a la normalitat amb un creixement destacat especialment al canal de l'hostaleria, el conflicte bèl·lic a Ucraïna va suposar un agreujament generalitzat en les tensions a la cadena de subministraments i un important encariment dels preus de les energies, les primeres matèries, els materials d'envasament, així com dels costos logístics.

En aquest escenari marcat per la incertesa, per l'impacte de l'escalada general dels preus i els costos de producció, a més de la dificultat d'accés al subministrament de determinades matèries primeres, la companyia, gràcies als esforços i les inversions realitzades per a la millora constant de l'eficiència i la productivitat de tota la seva activitat, ha aconseguit uns resultats sòlids amb un benefici net que es va situar l'exercici 2022 en els 101 milions (-16,4%), tot això en el marc de la seva ferma aposta per la reducció constant de la petjada mediambiental. Aquest resultat ha estat aconseguit després d'un esforç especial en eficiència, que ha tingut com a objectiu protegir els interessos dels clients d'hostaleria i el poder adquisitiu dels consumidors, tots dos sempre al centre del negoci, amb l'objectiu d'evitar traslladar els preus. els increments en costos que la companyia ha experimentat durant lexercici. Els resultats de l'exercici 2022 se sotmetran a l'aprovació de la Junta d'Accionistes de la companyia, que se celebrarà a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm el proper 23 de maig.

Atenent els nivells de producció durant el 2022, els volums de vendes de la companyia van experimentar augments significatius en totes les categories de productes respecte als de l'exercici 2021. En aquest sentit, el volum de begudes comercialitzat el 2022 arriba als 21,6 milions d'hectolitres davant dels 19,33 milions d'hectolitres del 2021, fet que suposa un augment del 12% sobre el total de la producció el 2021. Més enllà de la divisió de begudes, la resta dels negocis de distribució, restauració i logístics , han tingut un gran comportament en línia amb lincrement dels ingressos consolidats.

AVANÇ DEL PROCÉS D'INTERNACIONALITZACIÓ DE DAMM

Durant el 2022, les operacions de Damm als mercats internacionals van obtenir importants creixements en volum i notorietat. Actualment, la companyia compta amb més de 500 persones dedicades exclusivament a les activitats internacionals.

L'adquisició de la fàbrica de cerveses Eagle Brewery situada a la localitat anglesa de Bedford ha permès a la companyia reforçar la seva presència en un dels principals mercats a l'exterior. La fàbrica té una capacitat de producció d'1 milió d'hectolitres anuals -principalment per a producció de cervesa en barril- i utilitza de forma directa 67 persones que han passat a formar part de la plantilla de Damm al Regne Unit.

Actualment, més del 30% de l'activitat del negoci de begudes ja es desenvolupa al mercat exterior ia instal·lacions de producció pròpies. Així mateix, cal recordar que el mercat britànic és un dels principals mercats internacionals en què el portfoli de cerveses de Damm segueix guanyant quota any rere any.

LA SOSTENIBILITAT, COM A PALANCA DE CREIXEMENT

Durant el passat exercici Damm ha continuat avançant en el desenvolupament dels seus plans de prevenció i cura mediambiental, en què la circularitat continua sent un pilar estratègic, així com la millora de l'eficiència energètica de totes les operacions. La companyia manté un ferm compromís amb la sostenibilitat que abasta tot el procés: des de la selecció dels ingredients -de la mà de pagesos locals-, fins a l'envasat, passant per la malteria i les fases de fermentació i maduració.

D'altra banda, Damm ha continuat impulsant l'eficiència energètica a les instal·lacions, on el 100% de l'energia elèctrica utilitzada disposa de certificat d'origen verd, i ha invertit en fonts de generació eficients o basades en energies renovables, com la cogeneració, la trigeneració a partir de biogàs o energia solar fotovoltaica. Com a resultat d'aquests avenços, la companyia utilitza avui un 36% menys d'energia per a la producció de cada hectolitre de cervesa, a les plantes de cervesa de marca, en comparació de fa 15 anys.

També s'ha continuat treballant en la substitució dels plàstics decorats dels packs de llaunes per un embalatge elaborat amb cartó procedent de boscos gestionats de manera sostenible i responsable. L'impuls de l'ecodisseny del packaging de la companyia s'ha traduït en una reducció de prop de 360 tones de plàstic cada any.

En aquest sentit, la companyia va invertir el 2022 8,2 M d'euros en investigació i desenvolupament de nous productes, en el disseny de nous envasos i embalatges, així com en la millora de processos industrials i d'eficiència en el consum de matèries primeres.

APOSTA PER LES ENERGIES NETES

Amb l'ampliació de les instal·lacions fotovoltaiques de diverses plantes, la companyia ha assolit el 2022 els 32.182 m2 de plaques fotovoltaiques instal·lades, consolidant-se com el grup cerveser de la península ibèrica amb més extensió d'autoproducció d'energia solar . Amb aquesta ampliació, Damm ja és capaç d'autoproduir 7,1 GWh d'energia neta cada any. Durant el proper any, la companyia preveu seguir expandint el seu parc fotovoltaic amb la instal·lació de 23.500m2 de superfície de plaques solars a la fàbrica del Prat de Llobregat, la Moràvia, Múrcia, Màlaga i la ZAL de Barcelona, un projecte dotat d'una inversió de 3,6 milions d'euros. El 2023 està previst que més de la meitat de tota l'electricitat consumida per Damm sigui de generació pròpia , un 82% en el cas de la fàbrica principal del Prat de Llobregat (Barcelona).

També durant l'any passat, es va impulsar un sistema de gestió ambiental transversal amb accions orientades a optimitzar el consum d'aigua a tota la seva cadena de valor. Totes les iniciatives implantades han portat la companyia a reduir el 2022 un 36% la ràtio de consum d'aigua a les fàbriques des del 2008.