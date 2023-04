Treballadors del sector de la logística. Foto: Europa Press

Una de les conclusions del XIII Baròmetre del Cercle Logístic del Saló Internacional de la Logística (SIL) 2023 és que un 94,5% de les empreses industrials espanyoles manifesten estar compromeses amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides en l'horitzó temporal de l'Agenda 2030. El Consorci de la Zona Franca va fer públiques aquestes dades el passat 18 d'abril, explicant que aquesta xifra suposa un augment de prop de l'1% en relació amb el baròmetre de 2022.

Aquest sondeig entre les empreses també incideix en aquest grau de compromís entre les empreses, i apunta que més d'un terç, un 35,4%, assegura que té un compromís molt alt amb aquests ODS. Segons els reponsables del baròmetre, han pujat el tant per cent d'aquestes en un 5,6% en relació amb l'estudi de 2022.

En aquest sentit, més de 4 de cada 10 directors de logística que han participat en l'elaboració del baròmetre han destacat que les seves empreses duen a terme bastantes accions encaminades a la consecució dels ODS, l'únic aspecte en el que hi ha una petita reculada respecte de l'edició de l'any passat.

Per últim, també en matèria de sostenibilitat, han baixat el nombre d'empreses que manifesten estar poc compromeses amb els ODS de les Nacions Unitat amb un 17,3% (4% menys respecte al 2022) i les que no realitzen cap acció encaminada a la consecució d'aquests objectius amb un 5,5%, la qual cosa suposa un 0,9% menys que l'any anterior.

EL CORONAVIRUS HA 'BENEFICIAT' LA LOGÍSTICA?

Un altre dels aspectes interessants del baròmetre és que en els últims anys el sector de la logística ha passat de ser un desconegut a ser considerat per tot el món com un sector clau per a l'economia i de primera necessitat. La principal causa que més ha contribuït a visibilitzar la logística com un sector de primera necessitat entre la ciutadania ha estat la pandèmia del COVID-19 sense cap dubte.

D'aquesta manera, més d'1 de cada 2 directors de logística i supply chain de la industrial espanyola (el 55,4%), considera que això ha estat un fet. Aquesta xifra representa un 9,1% més que la xifra obtinguda del baròmetre de 2022.

Foto: Consorci de la Zona Franca de Barcelona

Una altra de les causes que ha contribuït al fet que la logística guanyi més visibilitat com a sector de primera necessitat ciutadana ha estat també l’eCommerce. L'augment dels comerços a la xarxa (un 34,9%) també aconsegueix reunir bastant consens encara que aquesta xifra cau un destacat 6,7% respecte a l'estudi de l'any passat.

Igualment, un 8,6% dels directors de logística i/o supply chain de la indústria espanyola també considera que la crisi de subministrament dels microxips (un dels grans maldecaps de l'any passat) també ha contribuït a això, mentre que només un 1,1% apunta altres causes com la falta de professionals en el sector o la necessitat d'altres elements per a guanyar competitivitat en un món tan globalitzat.

QUALITAT, EXPERIÈNCIA I ESTALVI

Per últim, el baròmetre incideix en els valors més importants per al sector. La qualitat segueix sent l'aspecte més valorat a l'hora de subcontractar un servei logístic amb un 82,6%, xifra que augmenta un tímid 0,2% respecte a l'anterior edició d'aquest estudi.

El segon aspecte més valorat és l'experiència i la confiança amb un 64,6%, dada que augmenta un 5,4% respecte a l'anterior Baròmetre, seguit de prop per l'estalvi amb un 58,3%, xifra que augmenta significativament un 9,9%.

Una altra dada remarcable en l'estudi d'enguany l'observem en el fet que el segon aspecte més valorat l'any passat ara cau fins al quart lloc. Estem parlant de la flexibilitat amb un 47,9%, xifra que es desploma després de perdre un 13,2%.

Per part seva, la rapidesa (31,3%) i l'optimització empresarial (10,4%) són aspectes que enguany guanyen adeptes en comparació amb l'any passat.