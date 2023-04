Foto: CaixaBank

El Banc Europeu d'Inversions (BEI) , a través de BEI Global, la nova branca de desenvolupament i cooperació internacional, i CaixaBank anuncien la signatura d'un acord de finançament per valor de 330 milions de dirhams (30 milions d'euros) destinat a reforçar el suport a les micro, petites i mitjanes empreses marroquines (les conegudes com mipymes ). Aquesta operació s'inscriu en el marc de la iniciativa Tajawouz , l'objectiu de la qual és, sobretot, ajudar els bancs comercials a arribar a un nombre més gran de mipimes, permetent així beneficiar-se d'una oferta de finançament més àmplia i de millors condicions de préstec. La iniciativa Tajawouz també recolza els objectius de l'Associació Verda signada entre la UE i el Marroc a l'octubre del 2022.

CaixaBank es dirigeix a les mipimes amb forts vincles amb Europa, en sectors i cadenes de valor que beneficien les economies dels dos costats del Mediterrani. Aprofita els seus coneixements i experiència a Espanya per portar al mercat marroquí innovacions en productes de finançament per a les mipymes.

A més, aquesta operació s'alinea plenament amb els objectius del govern marroquí en matèria d'acompanyament a les pimes i al seu programa de desenvolupament industrial, que posa especial èmfasi en la importància d'integrar les empreses marroquines a les cadenes de valor mundials, reforçant-lo temps les normes tècniques, mediambientals, socials i de governança, així com la seva productivitat. Aquest finançament també ajudarà a complir millor les normes i els requisits dels compradors europeus, augmentant així la competitivitat de les empreses marroquines.

Aquest préstec permetrà a la sucursal de CaixaBank al Marroc augmentar el finançament en dirhams marroquins als proveïdors locals de les grans empreses marroquines. En aquest marc, es podran utilitzar fons addicionals de la UE per protegir les petites empreses dels riscos de canvi de divises.

“Moltes microempreses, petites i mitjanes empreses del Marroc tenen dificultats per invertir i desenvolupar-se. Per això, el BEI, a través del BEI Global, la nostra nova branca dedicada al desenvolupament fora de la UE, s'ha fixat l'objectiu de finançar-les i acompanyar-les encara més, reforçant així el nostre suport a l'economia marroquina, la inclusió financera i la creació d'ocupació”, declara el vicepresident del BEI, Ricardo Mourinho Félix , que afegeix que “amb aquest primer préstec a la sucursal marroquina de CaixaBank, el nostre objectiu és arribar a més empreses propietàries o creadores de nous nínxols de mercat, facilitant-ne l'accés a el finançament i la seva integració a les cadenes de valor locals i internacionals”.

Per la seva banda, Ignacio Pino , country manager de CaixaBank al Marroc, destaca que “CaixaBank, banc líder a Espanya, està compromès amb el finançament de les empreses i el suport al teixit industrial. Aquest és també el cas del Marroc, on comptem amb llicència bancària des de fa 15 anys i on tenim oficines a les ciutats de Casablanca, Tànger i Agadir. Estem orgullosos de la confiança que el BEI ha dipositat a l'entitat, amb aquest préstec inaugural, que esperem que sigui un impuls per a les micro, petites i mitjanes empreses marroquines al seu dia a dia”.