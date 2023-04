Diners / @EP

El 24,6% de les multinacionals espanyoles (31 grups) que el 2020 comptaven amb una facturació anual de més de 750 milions d'euros van declarar haver pagat aquest any a tot el món per l'impost de societats una mitjana de tan sols l'1, 75% del benefici global.

Així es desprèn de la cinquena edició, referida a l'any 2020, de l'anàlisi que elabora l' Agència Tributària a partir de la informació subministrada per les empreses a través del model 231 de declaració d'informació 'País per país' (CbC per les sigles en anglès) ).

El document revela que el 2020 hi havia a Espanya 126 multinacionals amb una facturació superior als 750 milions d?euros a tot el món. L'impost de societats pagat pel conjunt d'aquestes empreses baixa menys que els beneficis, per la qual cosa el tipus efectiu mundial d'aquestes multinacionals espanyoles puja al 24,8% (per sobre del 16,7% el 2019, el 18,3%) el 2018 i el 17% el 2017).

En conjunt, aquests grups van pagar a nivell global per l' impost sobre societats 12.502 milions d'euros, un 16,5% menys que el 2019. Això representa el 24,7% del benefici (50.471 milions d'euros, un 43,7%) menys que el 2019).

D'aquest total de 12.502 milions pagats, el que han abonat els 31 grups multinacionals amb tipus efectiu mundial inferior al 5% només va arribar a 88 milions d'euros, és a dir un 0,7% del total registrat pel conjunt d'aquestes empreses.

L'estudi, que es publica a la pàgina web de l'Agència Tributària, ofereix informació dels grups de matriu espanyola més grans i les seves 14.854 filials, 9.948 (el 66,9%) estrangeres. En concret, el 50% de les filials de matriu espanyola estan radicades fora de la UE27, el 33% a Espanya i el 17% restant a la resta de països de la UE27.

Aquestes multinacionals van sumar conjuntament, d'acord amb la informació declarada per elles, una facturació mundial de 759.300 milions d'euros el 2020 , un 18,7% menys que l'any anterior.

IMPACTE DE LES ELEVADES PÈRDUES PER LA PANDÈMIA A L'ESTADÍSTICA

En aquest punt, l'Agència Tributària assenyala que a la declaració país per país de l'any 2020 la crisi econòmica causada per la pandèmia es reflecteix en la caiguda de vendes, del resultat comptable abans d'impostos, actius tangibles, capital i nombre de treballadors dels grans grups multinacionals espanyols.

Segons explica l'Agència Tributària, l'existència de tipus efectius tan elevats (i la forta pujada en 8 punts del 2020, fins al 24,77%) ve provocada perquè en aquesta estadística el resultat es declara com a saldo entre beneficis i pèrdues per jurisdicció.

L'existència de pèrdues elevades per la pandèmia ha esbiaixat significativament a l'alça els tipus efectius en calcular-se sobre resultats nets. És a dir, els tipus efectius de l'estadística sempre se sobreestimen, però el biaix és encara més gran com més grans siguin les pèrdues registrades, sense que es pugui depurar aquesta distorsió pròpia de la declaració informativa per l'absència de desglossament entre beneficis bruts i pèrdues per jurisdicció.

LES FILIALS ESPANYOLES SÓN MENYS RENDIBLES QUE LA MITJANA

Segons es desprèn de l'informe, la rendibilitat dels grups (resultat abans d'impostos/xifra negoci) se situa al 0,6%, xifra molt similar a les rendibilitats sobre actius tangibles i sobre capital que se situen a l'1% i el 0,7%, respectivament.

Contrasta la situació relativa de les filials a Espanya respecte a les radicades a la resta del món en termes de rendibilitat i productivitat: les filials espanyoles són menys rendibles que la mitjana amb una rendibilitat aquest any negativa (-1,5%) en tenir un resultat abans d'impostos amb pèrdues, però alhora són molt productives (venen més per empleat), de la qual cosa es deduiria que les matrius suporten una imputació més gran de costos.

Per contra, les filials tant a la resta de la UE com fora de la UE són més rendibles, i són menys productives les filials de fora de la UE, mentre que les de la UE són més productives perquè, en general, compten amb plantilles mitjanes inferiors.

Per jurisdiccions, igual que el 2019, aquest any les productivitats més grans per empleat es concentren a Malta, Luxemburg, Països Baixos i Irlanda, en totes elles més de 3 vegades la productivitat mitjana.

QUÈ ÉS L'INFORME 'PAÍS PER PAÍS'?

El 'Country by country' (CBC), o informació 'País per país', és un model de declaració informativa que han de presentar, al seu domicili fiscal de residència, les matrius de multinacionals amb xifra neta de negocis consolidada a nivell mundial superior a 750 milions d?euros.

La informació, que ha d'afectar el conjunt d'entitats que formen part del grup fiscal, es presenta a Espanya a través del model 231 de declaració i correspon la presentació a les multinacionals de matriu espanyola.

L'objectiu del CBC és recopilar dades agregades i anonimitzades d'aquest col·lectiu de grans multinacionals per a l'intercanvi d'informació establert a les accions 11 i 13 dels 'Acords BEPS', de manera que es proporcioni als Estats una perspectiva global de l'activitat intragrup dels seus multinacionals més grans.

L'estudi sobre el CBC complementa la informació que publica l'Agència sobre les dades declarades a Societats per les empreses individuals i els grups consolidats espanyols.

L'Agència Tributària publica estadístiques basades en les dades declarades a l'Impost sobre Societats a Espanya, on s'ofereixen els tipus efectius a què tributen les empreses i grups al nostre país, calculant aquests tipus tant sobre les bases imposables de l'impost com sobre els resultats comptables declarats, incloent-hi dins aquests últims les rendes obtingudes a l'exterior i susceptibles d'haver tributat a altres països.

Per tant, en el cas de les empreses globalitzades la informació presentada no era completa en no disposar encara d'informació sobre la seva tributació a la resta de països. Amb aquesta anàlisi del CBC es complementa la informació, ja que es publiquen els impostos meritats i els que es consideren pagats pels grans grups espanyols a tot el món segons el que han informat les empreses en la seva declaració 'País per país'.

De tota manera, la informació referida al CBC no és comparable amb l'existent a les estadístiques publicades per l'AEAT sobre la tributació a Espanya, ja que hi ha grans diferències metodològiques.