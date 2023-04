Banc d'Espanya / @EP

La pandèmia de COVID-19 va tenir un gran impacte en moltes empreses, cosa que va resultar en greus conseqüències per als seus negocis. Per ajudar a mitigar aquests efectes, el govern espanyol va llançar una línia de crèdit amb el suport de l' ICO per un total de 140.000 milions d'euros. Les condicions eren favorables per proporcionar liquiditat a les empreses i ajudar-los a mantenir la seva activitat. Els bancs van oferir moratòries i ajornaments de pagament del capital per facilitar la devolució dels préstecs. No obstant això, una vegada que es van eliminar aquestes mesures d'alleujament, la taxa de morositat va augmentar significativament. El 2022, els impagaments d'aquests crèdits van augmentar un 177%, segons les dades del Banc d'Espanya.

L'informe d'Estabilitat Financera de primavera del Banc d'Espanya indica que, encara que l'import dels crèdits a empreses recolzades per l'ICO va disminuir durant l'any passat, la qualitat creditícia va empitjorar. En concret, l'import d'aquestes operacions va experimentar una caiguda interanual de l'11,3% el desembre del 2022. Tot i això, la quantitat d'actius dubtosos va augmentar un 78,8%.

Dins d'aquests actius dubtosos, el grup que preocupa i ha experimentat un augment més gran és el dels morosos, és a dir, aquells que ja han incorregut en impagament objectiu. En concret, aquest grup ha augmentat un 117% en termes interanuals. L'altre grup que es troba a la categoria d'actius dubtosos és el dels no morosos, és a dir, aquells que encara no han incorregut en impagament, però els deutors dels quals tenen característiques que suggereixen que hi ha una probabilitat significativa que ho facin en el futur . Aquest grup ha experimentat un creixement del 29,6%.

Segons Carlos Pérez Montes, director d'Estabilitat Financera i Política Macroprudencial del Banc d'Espanya, els crèdits dubtosos pugen a una quantitat que oscil·la entre 5.500 i 6.000 milions d'euros, i la distribució entre els dos grups és homogènia. Aquest import ha fet que la ràtio de crèdits dubtosos augmenti el 7,1%.

Per la seva banda, Ángel Estrada, director general del mateix departament, explica que aquest augment és perquè es tracta d'una cartera tancada que té una gran quantitat d'amortitzacions. A més, la proporció de crèdits amb aval ICO qualificats en vigilància especial va disminuir 0,8 punts percentuals i es va situar en el 19,6% del total.

Pérez Montes també ha indicat que, si s'hagués mantingut constant la cartera, la ràtio de crèdits dubtosos hauria estat del 6,3%, fet que suposa una xifra estable respecte de l'any anterior. Tot i això, destaca que els crèdits ICO morosos han experimentat un fort augment.

La ràtio de morosos dels crèdits ICO és més gran que la de tota la cartera de préstecs a empreses, que actualment se situa al voltant del 4,5%. Ángel Estrada ha explicat que aquest augment és perquè es van concedir a sectors amb més risc a causa de la pandèmia, com l'hostaleria i el comerç.

Aquest comportament desfavorable estava dins de les expectatives del desplegament del programa de garanties ICO, ja que es va dirigir a les empreses que tenien una posició financera més feble i que es veurien més afectades per la crisi sanitària del 2020-2021, especialment a causa de la natura de la seva activitat sectorial.

Pel que fa al crèdit en general, la ràtio de préstecs dubtosos (tant per a famílies com per a empreses) ha millorat i se situa en el 3,5%, una xifra que no es veia des del 2008. Pel que fa als préstecs sota vigilància especial , hi ha hagut un lleuger augment fins al 7%, però encara està per sobre del punt de referència del 2019. No obstant això, sí que hi ha hagut una disminució en comparació del bec que es va assolir durant la pandèmia.