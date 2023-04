En un esmorzar informatiu organitzat per la Cambra de Madrid, Reynés va considerar que el 2023 estarà afectat negativament a nivell de preus del gas per la necessitat més gran de reposar els inventaris, amb un objectiu del 90% per a aquest proper hivern, deu punts per sobre del passat, així com per un possible cert "component especulatiu" amb el subministrament de GNL de Rússia, mentre que al costat positiu de la balança va situar el menor consum en aquest hivern passat per unes temperatures més benignes.

A més, el directiu va advertir del pes que pot tenir en aquesta balança al costat d'un encariment del preu la reactivació econòmica de la Xina, el consumidor de gas natural més gran del món.

"L'any passat estava amb una activitat més baixa i no era un jugador tan fort com era en el passat al mercat del gas, però ja ha començat a créixer d'una manera important, i si comença a pujar a les seves demandes d'energia tendirà a desplaçar el revolt al costat de més preu", va dir.

DIFERÈNCIES ENTRE REGULACIÓ I IMPOSTOS

D'altra banda, Reynés va destacar la manera diferent d'abordar el problema de la crisi energètica d'Europa i els Estats Units, on s'ha apostat per una Llei de Reducció de la Inflació (IRA) basada a incentivar la inversió, mentre que al Vell Continent se n'ha anat per la sobreregulació, "amb més de 20 regulacions" l'any passat, i "majors impostos".

"Uns incentiven i altres carreguen amb més impostos, són dues maneres diferents d'aproximar-se al mateix problema", ha afegit, considerant que Europa sembla que s'ha adonat del que "significa una aproximació diferent com l'americana, més pragmàtica, i ja ha anunciat que es mourà en mesures per incentivar la inversió".

Referent a això, ha dit que el 2022 va resultar l'any en què en un període de temps més curt hi ha hagut més regulacions per al sector elèctric, "amb més de 20 normatives europees i nacionals, cosa que ha fet que els nostres departaments de regulació, jurídic i financer hagin d'analitzar condicions diferents cada 15-20 dies”. "No s'ha vist mai", va afegir.

PAPER DEL GAS AL PRESENT I AL FUTUR

Reynés va defensar el paper en el present i en el futur que jugarà al gas natural per garantir per garantir la seguretat de subministrament energètic i va subratllar que, avui dia, és una energia que Espanya "necessita perquè les empreses no tinguin que aturar-se ni les famílies es vegin obligades a decidir entre encendre el televisor o posar la rentadora".

Així mateix, va posar sobre la taula el paper "necessari" dels cicles combinats per donar estabilitat al sistema elèctric, com va passar en un escenari tan complicat com el viscut el 2022, i va insistir en la importància del seu habitual "trilema energètic", com " un triangle equilàter" en què s'ha de donar la mateixa importància a la sostenibilitat mediambiental, la seguretat de subministrament i els preus assequibles.

En aquest sentit, ha advertit que estem vivint un escenari "més incert del que dibuixem quan volem ser optimistes" i ha assegurat que "no sembla que la incertesa" sigui una cosa passatgera.