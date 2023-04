Foto: CaixaBank

Greystar Real Estate Partners, LLC ("Greystar"), líder mundial en inversió, promoció i gestió d'habitatges de lloguer, i Via Célere, promotor i gestor líder d'actius residencials a Espanya i Portugal, han signat un acord de finançament verd amb CaixaBank per valor de 197,5 milions d'euros per a l'adquisició i la gestió de 22 promocions residencials destinades al lloguer en localitzacions d'alta demanda de Madrid, Màlaga, Sevilla, València i Bilbao. El termini de finançament és de set anys i l'acord inclou, a més, una cobertura que protegeix en cas que es produeixi una pujada de tipus durant aquest període.

Es tracta del préstec immobiliari verd més gran concedit per CaixaBank a Espanya l'any i compleix amb els Principis de Préstecs Verds emesos per la Loan Market Association (LMA), alineant-se amb les categories d'edificació sostenible i eficiència energètica. DLA Piper ha assessorat CaixaBank en aquesta operació. El 2022 CaixaBank va concedir 8.074 milions d'euros en finançament verd. D?aquest finançament, el 43,7% (3.532 milions d?euros) es va destinar a projectes immobiliaris.

La Joint Venture compta amb 22 edificis a zones d'alta demanda de lloguer com Màlaga, Sevilla, València i Bilbao. El 88% de les promocions està en construcció i el 66% es lliurarà al llarg del 2023; el percentatge restant està previst que es completi entre 2024 i 2025. Els edificis tindran certificat BREEAM i Certificat d'Eficiència Energètica als nivells A i B, els estàndards de major rang, que certifiquen edificis que redueixen el consum d'energia.

La cartera operarà sota la marca Be Casa Essential , caracteritzada per oferir habitatges assequibles d´un a tres dormitoris dissenyats expressament per al lloguer. Les promocions estaran dotades de zones comunes i serveis per als llogaters com ara gimnàs, co-working, club social i piscina comunitària, entre d'altres. Be Casa Essential és el resultat de l'escissió de la marca Be Casa, propietat de Greystar, que ja opera una cartera de 2.500 apartaments de flex living a Espanya. A l'operació, Jones Day ha actuat com a assessor de la Joint Venture.

Juan Manuel Acosta, director general de Greystar a Espanya, ha declarat: "Aquest anunci d´acord de finançament verd amb CaixaBank suposa un pas endavant en el nostre objectiu d´augmentar l´oferta d´habitatge de lloguer sostenible i de qualitat a Espanya. A Greystar estem molt orgullosos de garantir mitjançant aquest acord la construcció sostenible i l'eficiència energètica dels nostres edificis”.