L' Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació (OIReScon) -organisme dependent del Ministeri d'Hisenda- ha alertat que el nombre de contractes a dits a les comunicats autònomes s'està multiplicant davant la manca de control, segons publica El Economista . Segons l'ens, "és aclaparadora la presència de contractació menor atenent el nombre d'expedients en termes absoluts".

L'OIReScon ha emès un informe a la Comissió Europea on assegura que "les principals irregularitats són les associades al fraccionament en la contractació, incloent-hi la concatenació de contractes, fonamentalment en la contractació menor, i la seva utilització indeguda, eludint l'aplicació de procediments d'adjudicació que fomentin la publicitat i la concurrència”.

De la mateixa manera, alerten que s'està generant inseguretat jurídica per la manca de control, la aplicació pressupostària incorrecta, els procediments d'adjudicació i l'adjudicació directa. Segons ha afirmat l'OIReScon i recull L'Economista , aquesta inseguretat jurídica és visible en procediments com "els relacionats amb la fase d'execució i compliment del contracte".

També denuncien la dificultat per accedir als expedients de contractació ja que no hi ha un patró d'uniformitat per a les dades. S'utilitzen formats diferents i, per tant, no es pot portar un control exacte dels contractes menors repartits per les comunitats autònomes.

Per a l'organisme, aquesta situació xoca amb el principi de transparència en la contractació pública. "Continuen persistint les dificultats ja identificades en els informes anteriors, que impedeixen poder oferir una imatge completa de la contractació pública tant quantitativa com qualitativament", afirma el document. L'OIReScon fa des del 2019 que exigeix que es prenguin mesures, però de moment no han aconseguit res, i la situació empitjora any rere any.