El perfil dels més grans de 55 anys ha canviat i, davant dels "estereotips caducs imperants" , són persones actives, digitals, que consumeixen, fan esport, estan formats, connectats, viatgen, surten i gaudeixen de la gastronomia i de visites a museus , segons un estudi realitzat pel diari 65ymás i Comscore.

Des del 2013, els més grans de 65 anys componen el grup d'edat amb més renda mitjana per persona i, precisament, el seu poder adquisitiu mitjà els converteix en un objectiu comercial , encara que, segons denuncia l'estudi, la comunicació comercial i publicitària plasma una imatge " estereotipada" d'ells i són "els grans oblidats" per les marques.

Salut, pensió i estalvi, seguretat, talent, lleure, solitud, bretxa digital i habitatge conformen les principals preocupacions dels més grans de 55 anys. Tot i això, aquest informe constata que als sèniors no els preocupa la seva salut molt més que a segments d'edat més joves.

Després de la jubilació, els més grans de 55 anys perceben un sentiment generalitzat de manca de pertinença i de desaprofitament del seu talent. A un terç li agradaria poder compatibilitzar una feina remunerada amb la seva pensió de jubilació , però la majoria no ho faria per diners, sinó per mantenir-se actiu.

"La necessitat de tenir una activitat durant la jubilació podria ser la responsable que cinc milions de persones més grans de 55 anys consumeixin continguts 'online' relacionats amb l'educació , percentatge que s'ha incrementat en un 36% des del 2018", apunta l'estudi , que destaca, sobretot, les visites dels sèniors a pàgines web com la de la Reial Acadèmia Espanyola (RAE.es), la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED) o plataformes d'idiomes .

La preocupació per pensió i estalvi varia amb l'edat. Pel 69% dels enquestats d'entre 55 a 59 anys, la pensió es troba entre les seves principals inquietuds, percentatge que baixa al 42% entre els més grans de 80 anys.

Una altra preocupació que varia amb l'edat és la de l' habitatge . En aquest cas, el percentatge passa del 41% per a menors de 45 anys al 8% per a persones entre 75 i 89 anys, un resultat que és coherent amb el fet que la major part té habitatge i a més pagat.

Tot i això, l'informe constata un breu repunt d'aquesta preocupació per l'habitatge entre els més grans de 80 anys , cosa que, segons els autors, "podria tenir a veure amb problemes relacionats amb l' accessibilitat ", per exemple, si no consta d'ascensor.

A 1 gener de 2022 residien a Espanya 16.129.164 persones de 55 anys o més, fet que suposa un 46% més de població en aquesta franja d'edat que el 2002, segons dades de l' Institut Nacional d'Estadística (INE).

Actualment, el 33% de la població a Espanya té més de 55 anys, però per al 2035 es calcula que els més grans de 55 anys seran el 40 o el 45% de la població. Tot i que l'actual esperança de vida és de 80 anys per a homes i 86 per a dones, el 2035 es preveu que sigui de tres anys més.

RÀPIDA ADAPTACIÓ DIGITAL

Al contrari del que es considera, l'estudi ressalta que els majors de 55 anys han fet majoritàriament una ràpida adaptació al món digital , cosa que els fa conscients de les seves mancances formatives en termes de maneig de tecnologia i ciberseguretat.

Tot i això, la seva utilització massiva de mitjans digitals no impedeix que sigui un segment d'edat "molt sensible al tracte personal i individual , producte d'una educació i uns valors socioculturals predigitals", subratlla l'informe.

S'hi constata que el nombre de persones més grans de 55 anys que accedeix de manera 'online' a continguts de banca s'ha disparat un 35% des del gener del 2020 fins ara, acostant-se als 10 milions de persones, l'equivalent al 86% de la població digital d'aquest segment d'edat.

D'acord amb l'estudi, el 99% dels internautes sènior accedeix mensualment a Internet des del telèfon mòbil , mentre que gairebé el 44% ho fa també des d'un ordinador , cosa que demostra que es tracta d'internautes multiplataforma.

Les categories temàtiques més consumides pels més grans de 55 anys en la seva navegació a Internet són automoció, bellesa i moda, esports, estil de vida, notícies, retail, telecomunicacions i viatges.

MOLT VIATGERS

De fet, els més grans de 55 anys són el segment poblacional líder en afinitat en llocs 'online' de la categoria ' Viatges ', que en els últims mesos ha estat consumida entre 10 i 11 milions de visitants d'aquesta edat, segons l'estudi de Comscore i 65ymás.

Més del 90% dels internautes sènior visita continguts de viatges de forma mensual, i la pandèmia també és un actor impulsor d'aquest creixement.

En una enquesta monogràfica realitzada per 65ymás, vuit de cada deu enquestats afirmaven que tenien pensat fer més d'un viatge en els dotze mesos següents .

Pel que fa al mitjà de transport, l' avió (34,1%), el cotxe (30,3%) i el tren (26,3%) són els mitjans favorits dels sèniors i, pel que fa a la carretera, les aplicacions de mapes i trànsit són utilitzades per vuit de cada deu internautes majors de 55 anys, fet que suposa un 20% més que el gener del 2020.

Pel que fa a continguts relacionats amb la cultura, l'oci, la gastronomia i l'esport, les persones de més de 55 anys suposen un grup social molt actiu en el consum digital: el 94% presenta un interès especial per assumptes relacionats amb la vida sana, mentre que les temàtiques d'esport, gastronomia, literatura i esdeveniments interessen a més del 80% dels internautes d'aquesta edat.