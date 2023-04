Edifici a Barcelona

Els catalans van destinar el 58% del seu salari al pagament del lloguer el 2022, fet que suposa un augment del 4% respecte al 2021 i la xifra més alta de l'última dècada.

Les xifres es desprenen de l'estudi 'Relació de salaris i habitatge de lloguer el 2022' basat en les dades dels sous mitjans de les ofertes d'ocupació de la plataforma InfoJobs i els preus mitjans de l'habitatge de lloguer de l'Índex Immobiliari Fotocasa.

El preu de l'habitatge de lloguer a Catalunya el 2022 va tancar amb un increment anual del 6,1% i va situar el preu al desembre a 14,92 euros per metre quadrat al mes.

Barcelona té el metre quadrat "més car" d'Espanya , amb un increment anual del 7,3%, situant-se en els 16,10 euros el metre quadrat al mes, per la qual cosa els barcelonins destinen de mitjana el 62% del salari al lloguer.

DADES NACIONALS

Els espanyols van destinar de mitjana el 43% del seu salari a pagar el lloguer el 2022, fet que suposa un increment del 3% respecte al 2021 i la xifra més alta de l'última dècada.

El 2022 el preu de l'habitatge de lloguer va augmentar un 7,4% i va arribar als 11,03 euros per metres quadrats al mes, com assenyala l'estudi. Alhora, segons dades d'Infojobs, el salari brut mitjà a Espanya va ser, l'any passat, de 24.395 euros, per la qual cosa per llogar un habitatge de 80 metres quadrats es necessitava el 43% del sou.

La directora d'Estudis i portaveu de Fotocasa, María Matos , ha declarat que l'encariment de l'arrendament ocasiona que l'esforç salarial que el ciutadà fa per accedir al lloguer estigui molt per sobre del que recomana els organismes de control europeus, que estableixen que no cal destinar més del 30% al pagament de l'habitatge.

Per la seva banda, la directora de Comunicació i Estudis d'Infojobs, Mónica Pérez , ha comentat que el salari brut mensual, segons les seves dades, ha arribat als 2.033 euros el 2022, fet que suposa una pèrdua del 6,4% en el poder adquisitiu , si es té en compte que la inflació va tancar un 5,7%.

PER CCAA I PROVÍNCIES



Segons l'estudi presentat aquest dilluns per Infojobs i Fotocasa, a deu comunitats autònomes augmenta la part del salari destinada al lloguer, mentre que baixa en set. Balears és la comunitat que destina més percentatge salarial a pagar el lloguer passant del 49% el 2021, al 58% el 2022.

El percentatge a Madrid puja al 57%, seguit del País Basc (52%), Canàries (49%), Cantàbria (43%), Comunitat Valenciana (42%), Navarra (40%), Andalusia (38%), Aragó (36%), Galícia (35%), Astúries (33%), Castella i Lleó (33%), La Rioja (33%), Regió de Múrcia(32%), Extremadura (25%) i Castella-la Manxa (24%).

Per províncies, els residents a Zamora (24%), Jaén (23%), Càceres (23%) i Ciudad Real (21%) són els únics que van utilitzar menys del 25% dels seus sous per al lloguer.

Les províncies més cares, després de Barcelona són: Gipuzkoa (59%), Illes Balears (58%), Madrid (57%), Màlaga (52%), Las Palmas (51%), Biscaia (50%), Santa Cruz de Tenerife (47%), Girona (46%) i Àlaba (46%).