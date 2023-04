Foto: Iberdrola

Iberdrola ha reafirmat durant el 2022 el seu compromís amb Catalunya , on ha fet compres a un total de 500 empreses per valor de 230 milions. L?impacte socioeconòmic de la companyia va assolir l?exercici passat els 640 milions, que inclouen també els 59 milions d?euros d?inversions, així com els salaris i la contribució fiscal de la seva activitat.

Entre les empreses catalanes subministradores de la companyia destaquen Comsa, Prysmian, Enginyers Emetres (im3), Circutor o Smilics Technologies. Iberdrola contribueix així a la vertebració del territori ia la creació d'oportunitats industrials i d'innovació en un mercat en creixement, amb un component exportador alt. Aquestes col·laboracions suposen una oportunitat per desenvolupar la cadena de valor de Catalunya i situar la indústria com a referent internacional.

Iberdrola celebra el divendres 28 d'abril Junta General d'Accionistes , que serà més participativa, accessible, propera, sostenible i innovadora posant a disposició dels seus accionistes múltiples canals per participar a distància, així com la possibilitat d'assistir-hi de forma telemàtica.

MOBILITAT ELÈCTRICA

La companyia promou la infraestructura de recàrrega pública Catalunya, on disposa de més de 275 places de càrrega, que compten amb energia renovable per descarbonitzar el transport i dóna servei a zones d'alta influència turística com ara les estacions d'esquí de Baqueira Beret i l'àrea de La Cerdanya, i en té projectades més de 700 per als propers anys.

A més, l'empresa ha posat en marxa la primera estació de recàrrega ultraràpida a Catalunya, de les 14 previstes que té. Ubicada a La Panadella, compta amb dos carregadors de 350 kW i sis més de 180 kW amb possibilitat de càrrega de fins a vuit vehicles de forma simultània i amb capacitat per recarregar la bateria d'un cotxe elèctric en poc més de cinc minuts segons les especificacions tècniques del vehicle.

Iberdrola està fent un important impuls per promoure la mobilitat sostenible arreu de Catalunya com demostren les places de recàrrega ja disponibles a Barcelona (138), Lleida (70), Girona (36) i Tarragona (32) o l'acord d'interoperabilitat aconseguit amb la xarxa de mobilitat elèctrica Endolla Barcelona.

Dins l'àmbit de la mobilitat elèctrica, cal destacar l'acord estratègic d'Iberdrola amb Wallbox, així com l'aliança assolida amb SEAT i el Grup Volkswagen amb l'objectiu de subministrar energia renovable a la cadena de valor del vehicle elèctric, així com desenvolupar i crear una xarxa d'infraestructura de recàrrega pública.

PROJECTES SOSTENIBLES

Iberdrola continua amb els projectes sostenibles com l'explotació de la primera hidrogenera d'ús públic que es va posar en marxa a Espanya, ubicada a la Zona Franca, i que compta amb acords amb diferents entitats com TMB, CAF o Evarm per fer possible el transport sense emissions tant per a vehicles lleugers, com pesants i de ferrocarrils.

Iberdrola també ha impulsat a Catalunya la primera comunitat solar, ubicada a Girona. Es tracta d'una nova modalitat per la qual la companyia promou la instal·lació de plantes fotovoltaiques sobre teulades o cobertes que permetran als veïns que visquin fins a dos quilòmetres de distància gaudir dels avantatges de l'autoconsum renovable, sense necessitat de comptar amb una instal·lació pròpia ni de fer cap tipus d'inversió, ja que és Iberdrola qui la fa.

BCN FIRA DISTRICT

Iberdrola Immobiliària continua amb la comercialització de Torre Llevant que, juntament amb Torre Ponent, completen BcnFira District, cosa que el converteix en el parc empresarial més gran de Barcelona (un espai de 130.000 m²) on ja estan ubicades empreses com Cellnex, Wallbox , Laboratoris Esteve i el Registre de la Propietat de Barcelona.

BcnFira District està compost per quatre edificis que ja s'han convertit en el cor de la nova àrea de negocis del sud de Barcelona gràcies a l'ocupació de Torre Esteve i Torre Auditori, finalitzades el 2017 i el 2013 respectivament.

INVERSIONS PER A LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA

La companyia vol s'ha compromès a invertir 47.000 milions d'euros entre el 2023 i el 2025 per impulsar la transició energètica, l'ocupació i les emissions netes nul·la. D'aquesta quantia, la companyia pretén destinar 6.000 milions són a Espanya, cosa que contribuirà a una feina de 85.000 persones a Espanya el 2025.

Iberdrola continua avançant en el compromís amb l'autosuficiència energètica i en el paper proactiu com a agent actiu en la lluita contra el canvi climàtic. De fet, dins del Pla estratègic, la companyia pretén compatibilitzar el seu creixement en renovables i xarxes amb l'objectiu d'arribar a ser neutra en carboni per al 2030 a les seves centrals de generació i consums propis i en totes les seves activitats al 2040.