Foto: Telefónica

La pandèmia, el Brexit, la guerra a Ucraïna, la inflació, l'augment de la desigualtat i l'emergència climàtica són senyals de la gran transformació mundial. Un futur d'incertesa marcat al seu torn per una gran revolució tecnològica, la punta de llança de la qual és la digitalització, que ha concentrat els avanços en una franja de temps molt inferior a les que van ocupar els salts tecnològics en el passat. En conseqüència, aquesta velocitat en la innovació implica que els indubtables avantatges que porta amb si el progrés poden venir acompanyades d'amenaces com la pèrdua de privacitat, la desinformació o la ciberdelinqüència, entre altres.

La societat digital en el món continua avançant, encara que a menor ritme de l'experimentat en els moments àlgids de la pandèmia. El 2022, gairebé dos terços (66,3%) de la població mundial era usuària d'internet. Aquest percentatge és 3,7 punts superior al de 2021 (62,6%). En termes absoluts, existien més de 5.280 milions de persones usuàries d'internet, 338 milions més que el 2021.

En el moment actual i tenint en compte l'entorn tan variable i incert en el qual vivim, es planteja una sèrie d'elements per a la reflexió: la digitalització és un fenomen global imparable, la cruïlla oberta sobre l'evolució d'internet, la sobirania digital d'Europa i una contribució justa que garanteixi l'eficiència de les xarxes i la sostenibilitat mediambiental de l'economia digital.

LA SOBIRANIA DIGITAL D'EUROPA, CLAU PER A CONVERTIR-SE EN SUPERPOTÈNCIA TECNOLÒGICA

Europa es va perdre la primera ona tecnològica, però ha d'aprofitar la següent i, al seu torn, desenvolupar les seves pròpies capacitats digitals. La UE té l'oportunitat de convertir-se en una superpotència tecnològica per si mateixa, definir la seva autonomia estratègica en un món nou i, a més, exercir el seu poder regulador per a configurar l'entorn internacional sobre qüestions digitals.

2022 ha estat un any intens en l'activitat reguladora de l'ecosistema digital europeu. L'any passat es van aprovar dues normes fonamentals que persegueixen un desenvolupament més ètic dels serveis digitals i que garanteixen la competència en el mercat digital i la protecció dels drets dels consumidors comunitaris: la Digital Markets Act (DMA) i la Digital Services Act (DSA), que començaran a aplicar-se el 2023 i 2024, respectivament.

Avui, les condicions del mercat d'Internet han canviat a tot el món i el poder de negociació de les plataformes i els grans proveïdors de continguts s'ha ampliat en els últims anys. El debat sobre la contribució justa a la sostenibilitat de la xarxa no és un debat dels operadors de la UE contra les grans plataformes de continguts estatunidencs, sinó un debat global que va començar a Àsia i es va estendre als EUA i Europa per a sostenir la inversió i el desplegament de la xarxa.

Mentre que els ingressos de les telecomunicacions disminueixen, el trànsit d'internet creix un 35% anualment i més del 50% en el cas de les dades mòbils. Només sis grans plataformes digitals generen més de la meitat del trànsit total d'Internet, que s'incrementa incessantment. El sector de les telecomunicacions s'enfronta a reptes cada vegada majors per a mantenir el ritme d'inversió i la sostenibilitat de l'ecosistema digital de la UE, que depèn d'ell.

És per això, que urgeix desenvolupar una proposta reguladora davant els canvis que ha portat l'acceleració de la digitalització, tant a nivell europeu com espanyol. Es tracta de crear un nou marc legal adequat i adaptat als nous desenvolupaments i infraestructures. En aquests nous temps es necessiten noves regles de joc.

LA FORTALESA DE LES INFRAESTRUCTURES ESPANYOLES

En aquest context, Espanya avança a bon ritme en el seu procés de transformació digital i és líder indiscutible en termes de connectivitat. L'Índex de l'Economia i la Societat Digitals (DESI) que elabora anualment la Comissió Europea situava al nostre país el 2022 en el lloc número set dins de la llista dels Estats membres, dos llocs més amunt que el 2021. Solament és superada en aquest àmbit per Finlàndia, Dinamarca, Països Baixos, Suècia, Irlanda i Malta.

Espanya és un país que disposa d'una dotació d'infraestructures molt avançada, tant en relació amb els països europeus, com en el marc de l'OCDE, gràcies a la seva primerenca aposta per la fibra òptica en la dècada passada i al ràpid desplegament de l'estàndard de telefonia mòbil 5G que està duent a terme en aquests últims anys.

En el nostre entorn europeu s'ha produït un notable avanç de la fibra, amb una cobertura del 70,2% en el conjunt de la UE. Espanya se situa en quarta posició amb una cobertura del 93,8%, superada únicament per Malta, Luxemburg i Dinamarca. Les fortes inversions en 5G al nostre país es fan patents en el rellevant augment de la cobertura experimentada el 2022. A la Unió Europea, aquesta ha passat del 13,9% de les llars el 2021 al 65,8% el 2022. A Espanya, Telefónica va tancar l'any 2022 amb un total de 1.719 municipis amb 5G, la qual cosa suposa una cobertura superior al 83% de la població.

PALANQUES DE LA DIGITALITZACIÓ

En aquest escenari global tan canviant hi ha tres factors que poden considerar-se impulsors de la digitalització: la innovació en l'educació, el talent digital de la força de treball, i un internet segur lliure de ciberamenaces i de continguts que manipulen l'opinió pública.

EDUCACIÓ, DE LES HABILITATS DIGITALS AL PENSAMENT COMPUTACIONAL

Els sistemes educatius han d'evolucionar al mateix ritme que l'economia i la societat. Per a això, els centres escolars han fet un notable esforç i han de continuar fent-ho per a dotar-se de tecnologia i modernitzar l'activitat pedagògica, sobretot, en l'ús dels serveis més avançats de xarxa -els basats en el núvol o els entorns virtuals d'aprenentatge-, on la penetració és relativament baixa i queda camí per recórrer.

A més de les habilitats digitals que l'alumnat necessitarà per a desenvolupar-se en el futur mercat laboral, els experts subratllen la necessitat d'introduir en tots els nivells educatius la programació informàtica, una disciplina que, usant la lògica de les màquines intel·ligents, ensenya a plantejar i resoldre problemes, una cosa fonamental per a les generacions futures que treballaran braç a braç amb sistemes d'intel·ligència artificial.

TALENT DIGITAL EN LES EMPRESES

Justament, una de les principals característiques de la transformació digital en el camp de l'ocupació és l'espectacular creixement de la demanda de perfils digitals. Les dades d'Eurostat revelen que el nombre d'especialistes TIC va créixer a la Unió Europea un 50% entre 2020 i 2021, una taxa vuit vegades superior al creixement de l'ocupació en la zona. A Espanya, a mitjan de 2022, DigitalES va calcular que hi havia al voltant de 124.400 vacants de perfils digitals, principalment en els camps del desenvolupament de programari, sistemes i ciberseguretat.

A més de la necessitat d'incorporar a l'economia nous perfils professionals, la transformació digital ha generat una nova tendència: la demanda de noves habilitats tecnològiques en professions que no són digitals. I, al seu torn, en contraposició a això, una altra de les tendències és la demanda creixent d'habilitats toves en professionals tecnològiques com la capacitat organitzativa, la comunicació o el pensament positiu i crític, entre altres. En aquest cas, la demanda ha augmentat un 22% des de 2016.

Un dels punts de millora en les ocupacions digitals continua sent la bretxa de gènere. El nombre de graduades en disciplines STEM per cada 1.000 individus és de 12 i tan sols hi ha un 1,7% de dones especialistes en TIC sobre l'ocupació total enfront del 6,2% d'homes. A més, existeix una bretxa salarial entre tots dos sexes del 9%, que ha descendit des del 12% de l'informe anterior. En conclusió, urgeix posar en marxa accions educatives que impulsin la participació de la dona en les disciplines STEM, per a tancar a poc a poc la bretxa del talent digital a Espanya, i garantir una oferta suficient de professionals tecnològics.

LA CONFIANÇA I LA SEGURETAT EN INTERNET

Per a garantir l'activitat de ciutadans i empreses en les xarxes són necessàries la confiança i la seguretat a internet, dos elements clau per a assegurar un creixement harmònic de la vida digital.

Més de la meitat de la ciutadania espanyola declara confiar bastant en internet, però, d'altra banda, Espanya és un dels països més preocupats per la desinformació, el 62% de la població, solament superada per Portugal.

També resulta preocupant el creixement d'amenaces per a les organitzacions basades en el ransomware, i del malware que afecta els dispositius personals, que se suma a la falta d'especialistes en ciberseguretat. L'Agència de la Unió Europea de Ciberseguretat (ENISA) va assenyalar que, entre juliol de 2021 i juliol de 2022, el ransomware i el malware han continuat encapçalant la llista de ciberatacs.

LES TECNOLOGIES PER A LA NOVA ECONOMIA DIGITAL

El salt endavant que s'està produint en el camp de les infraestructures amb la confluència del 5G i de la fibra òptica ha permès establir els fonaments del món digital que ja està en construcció. La Web3, com a complement a l’internet immersiu i al metavers; les noves aplicacions del blockchain; la popularitat de la intel·ligència artificial; la Indústria 4.0, com a automatització completa de la fàbrica tradicional i, l'immens potencial dels drons són algunes tecnologies que han tingut fites destacables el 2022.

La web futura ja no funcionarà sobre plataformes digitals de serveis, sinó sobre blockchain, que garantirà les relacions directes sense intermediació entre usuaris, i portarà un internet més democràtic. Algunes de les aplicacions del que arribarà a ser la Web3 ja estan entre nosaltres, com els NFT, els non fungible tokens, un certificat digital únic, registrat en una cadena de blocs, i els DeFi, aplicacions per a donar suport a serveis financers sobre tecnologia blockchain.

D'altra banda, a grans trets, el metavers és la visió d'un internet immersiu, on cobren un protagonisme determinant les tecnologies de realitat virtual i augmentada, i en el qual podrem col·laborar i interactuar amb altres usuaris a través d'aplicacions.

La penetració del blockchain és cada vegada més palès i anirà en augment a mesura que demostra aportar solucions a problemes i activitats concretes, més enllà de les criptodivises. Per exemple, a la fi de 2022, el Banc Europeu d'inversions (BEI) va llançar el primer bo digital en euros amb aquesta tecnologia. També ha generat grans avanços en la protecció de la propietat intel·lectual i en l'educació.

En l'ampli univers d'aplicacions basades en blockchain, els criptoactius són els que més atenció han acaparat en els últims anys. No obstant això, el 2022, el mercat de les criptomonedes ha experimentat una caiguda molt notable. Segons FUNCAS, el 5% dels usuaris d'internet entre 18 i 70 anys són propietaris de criptomonedes.

També la intel·ligència artificial està coneixent un pic de popularitat, fins al punt que la Reial Acadèmia de la Llengua la va nomenar “paraula de l'any 2022”. Aquesta ha continuat penetrant en la societat espanyola el 2022 en forma de serveis i aplicacions. Al costat d'altres tecnologies digitals, com el big data, internet de les coses, cloud o la robòtica, afavoreix la transició cap a models de producció més àgils i versàtils, l'automatització d'activitats, i l'acceleració de l'intercanvi responsable de dades per a resoldre desafiaments crítics i esperonar la innovació.

En relació amb les tendències globals que guien el desenvolupament de la innovació en el camp de la intel·ligència artificial, la consultora Gartner identificava quatre grans categories el 2022: intel·ligència artificial centrada en la dada, en els models, aplicacions i en els humans. Sens dubte, un dels productes que més ha donat de parlar el 2022 ha estat el xatbot de la tecnologia GPT-3 de l'empresa OpenAI, un model de llenguatge autoregressiu que empra aprenentatge profund per a produir textos que simulen la redacció humana.

Cada vegada són més les empreses que incorporen tecnologies digitals en els seus processos industrials, el concepte “Indústria 4.0”. El requisit fonamental per a aconseguir avançar en la consecució d'aquesta és disposar d'una connectivitat adequada, l'adopció de tecnologies digitals, i la capacitació digital dels treballadors. Segons l'opinió de les empreses industrials espanyoles, el 43% dels treballadors comptaven el 2022 amb un nivell de capacitació digital insuficient per a operar amb les tecnologies descrites. La bona notícia és que aquest percentatge ha disminuït 15 punts respecte a 2021.

I, finalment, destaca, com una altra de les tecnologies que ha aconseguit una notable evolució, el sector dels drons, tant en el mercat global, com a Espanya. El ritme de creixement de les aplicacions d'aquesta tecnologia en l'àmbit civil permet preveure un creixement exponencial a mitjà termini.

LA VIDA EN UNA SOCIETAT DIGITAL

Un any més els serveis lligats a l'entreteniment es converteixen en la locomotora que dirigeix l'ús que fan els espanyols de les tecnologies digitals. I dins d'aquests, el consum de continguts audiovisuals encapçala la tendència. El 75,7% dels usuaris d'internet en els últims tres mesos han escoltat o descarregat música des de serveis en línia, 7,5 punts més que el 2020. També creixen de forma molt notable (10,5 punts) els internautes que veuen pel·lícules o sèries a través de plataformes de streaming, arribant al 65,6%. L'únic servei d'oci que ha vist reduït el seu percentatge és el dels videojocs. Els internautes que juguen o descarreguen jocs passen del 37% el 2020 al 35,4% el 2022.

El comerç electrònic s'ha mantingut el 2022 com una de les principals activitats digitals dels espanyols. El percentatge de persones que va comprar per internet en els últims tres mesos va arribar al 55,3%, una dècima més que en 2021, però tant la despesa per usuari com la freqüència d'ús han experimentat una reculada significativa el 2022. Els usuaris del comerç electrònic van comprar 2,8 vegades al mes el 2022, una xifra similar a l'existent abans de la pandèmia (en 2019 compraven 3 vegades al mes).

La tornada a la normalitat també s'ha sentit en l'àmbit laboral, reduint-se el percentatge de persones ocupades que van teletreballar. Si el 2021 aquest percentatge es va situar en el 17,6%, en 2022 cau al 14%.

Respecte a la banca en línia, el 2022 el 73,7% dels usuaris d'internet en els últims tres mesos ha accedit en línia a serveis bancaris, un 6,2% més que el 2021. I la relació dels ciutadans amb les administracions públiques a través de mitjans digitals és cada vegada més intensa des del seu impuls amb la pandèmia. El 79,7% de les persones entre 16 i 74 anys van utilitzar el 2022 pàgines web o aplicacions mòbils d'alguna administració.

AFRONTAR LA DISRUPCIÓ DES DE L'ANTROPOCENTRISME

El 2022, la Comissió Europea va anunciar un acord polític entre el Parlament Europeu i el Consell, el programa ‘La Dècada Digital d'Europa: metes digitals per a 2030’, que fa al·lusió a les habilitats i la infraestructura, a la digitalització dels negocis i dels serveis públics, i també ressalta la importància de tenir un marc de drets digitals per als europeus. Cal afrontar les crisis des d'una perspectiva antropocèntrica, posant a les persones en el centre.

D'altra banda, Espanya compta des de 2021 amb una Carta de Drets Digitals, que no té caràcter normatiu, però que suposa un marc de referència per a garantir i reforçar els drets de les persones en el món digital. I també existeixen iniciatives del sector privat que situen el benestar de la societat en el centre de la transformació digital, i que defensen que aquesta ha de ser ètica, justa i inclusiva. Telefónica, per part seva, ha proposat un pacte digital entre la societat civil, l'acadèmia, el sector públic i el privat per a palanquejar una transició digital centrada en les persones. Per a això, és necessari desenvolupar un nou model de governança que sigui capaç de combinar els aspectes socials, ambientals i econòmics, i assegurar al mateix temps una transició digital sostenible a llarg termini.