Arxiu - Cartell de lloguer d´habitatges a la façana d´un edifici a Barcelona.

Els propietaris podran traslladar als llogaters algunes despeses de l'habitatge, com els impostos de l'IBI o les escombraries, a més d'altres costos de manteniment de l'immoble, segons la nova Llei d'Habitatge que aprovarà el Govern. Aquest punt ha estat inclòs a la reforma després de la presentació d'esmenes per part dels partits polítics. Tot i això, perquè es puguin afegir aquests nous costos per a l'inquilí, haurà d'existir un acord previ fixat en el contracte. "Per a la seva validesa, aquest pacte haurà de constar per escrit i determinar l'import anual de les despeses esmentades a la data del contracte", indica el text recollit per l'Economista.

Segons la nova llei, les despeses que podran traslladar els propietaris als arrendataris són "les generals per a l'adequat sosteniment de l'immoble i els seus serveis", com "els tributs, les càrregues i les responsabilitats que siguin susceptibles d'individualització i que corresponguin a l'habitatge arrendat" o als seus accessoris". Aquestes són les despeses que corresponen a la quota de comunitat de veïns duna finca.

D'altra banda, i segons la nova normal, els propietaris s'hauran de fer càrrec de les despeses de gestió immobiliàries i de formalització del contracte.