Una Oficina de Treball. Foto: Europa Press

L'atur a Catalunya ha augmentat en 64.000 persones durant el primer trimestre de 2023 i la taxa d'atur s'ha incrementat fins al 10,37% --enfront del 9,91% de l'últim trimestre de l'any passat--, fins a aconseguir els 407.200 aturats.

Catalunya se situa com la segona comunitat autònoma on més ha pujat l'atur en números absoluts entre gener i març, amb Andalusia al capdavant (109.700 aturats més), i seguida de Canàries, amb 55.900 més, segons l'Enquesta de Població Activa (EPA) publicada aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

En el conjunt d'Espanya, el nombre d'aturats puja en 103.800 persones, la qual cosa suposa un increment del 3,43% respecte al trimestre anterior, i la taxa d'atur se situa en el 13,26%, la qual cosa suposa 39 centèsimes més que entre setembre i desembre de 2022, fins als 3,13 milions d'aturats.



Respecte al mateix període de l'any anterior, el nombre d'aturats a Catalunya ha registrat un increment relatiu del 3,3%, amb 13.000 persones més.

D'altra banda, el número d'ocupats va aconseguir els 3,52 milions, la qual cosa representa un augment del 0,07% en termes intertrimestrals i del 1,85% si es compara amb el mateix període de 2022, amb 64.000 ocupats més que un any enrere.

Els inactius han augmentat a Catalunya fins al mes de març de 2023 fins als 2,54 milions, respecte els 2,52 milions que hi havia fins a desembre.

A Catalunya, la població major de 16 anys és de 6.477.300 persones, als quals cal restar els actius, que són 3.928.500, per a obtenir els inactius --també es pot obtenir restant els ocupats i els aturats a la població major de 16 anys--.