Tot i que el mercat actual no és gaire propici, hi ha gent que s'ha de comprar un habitatge. Aquest és un dels passos més importants a la vida de moltes persones, però sovint es converteix en una tasca complicada i aclaparadora. Hi ha moltes dificultats que enfronten els compradors d'habitatge, des del procés de cerca fins al finançament i la signatura del contracte de compravenda.

La manca d'informació i experiència és un altre dels problemes a què s'enfronten. Moltes persones no saben per on començar quan busquen una casa, i es poden sentir aclaparades pels detalls i requisits del procés de compra. Els compradors primerencs poden tenir dificultats per entendre tots els termes i processos associats amb la compra d'un habitatge, cosa que pot fer que sigui difícil prendre decisions informades.

No obstant això, quan ja està la casa dels nostres somnis escollida, toca finançar-la : la mare de tots els mals de cap. En comprar un habitatge, les entitats bancàries solen prestar un 80% del preu de la compra, per la qual cosa hem de tenir un 20% estalviat per poder anticipar-ho com a entrada.

DESPESES DE COMPRAVENDA

Cal tenir en compte totes les despeses a què s'ha de fer front a l'hora de comprar un habitatge:

Pagament d'impostos : És la despesa més gran i la seva quantitat depèn del valor de la propietat, si és una construcció nova o de segona mà i la seva ubicació. Si es tracta d'una propietat d'obra nova, hauràs de pagar l'impost sobre el valor afegit (IVA), cosa que equival al 10% del preu de l'habitatge a la península ia les Illes Balears, i al 7% a les Canàries.

En el cas d'un habitatge de segona mà , cal pagar l'impost de transmissions patrimonials (ITP), la suma del qual varia segons la comunitat autònoma on es trobi la propietat. Per exemple, a la Comunitat de Madrid és del 6%, mentre que a la Comunitat Valenciana pot arribar al 10%.

Notaria : Quan arribi el moment de signar la compravenda, hauràs de pagar al notari una tarifa que oscil·la entre els 500 i els 1.000 euros, depenent de la quantitat de còpies de l'escriptura i de la seva longitud.

Gestoria Els honoraris poden rondar els 400 euros.

Inscripció al Registre de la Propietat: aproximadament uns 500 euros.

Qualsevol s'haurà assegurat que no és especialment fàcil contenir tota aquesta quantitat de diners, i demanar un crèdit prèviament a demanar una hipoteca no és una opció, ja que els bancs estudien l'historial de crèdits dels clients abans de concedir un préstec. Per tant, queda una alternativa: que algun familiar et deixi els diners. És possible fer-ho?

POT UN FAMILIAR PRESTARTE ELS DINERS?

En alguns casos, està exempt del pagament de l'Impost de Transmissions Patrimonials (ITP), però cal presentar la corresponent exempció davant d'Hisenda utilitzant el model 600 dins d'un termini màxim de 30 dies des de la recepció dels diners. En el cas de formalitzar un préstec, ja sigui amb interessos o sense, es requereix un acord signat entre les parts que especifiqui la devolució total dels diners o dels diners més els interessos corresponents a l'operació.

En el cas que els pares o altres familiars lliurin diners a la persona que comprarà un habitatge, aquests diners no seran reemborsats. D'altra banda, el pagament de l'impost corresponent dependrà de la comunitat autònoma on resideixi la persona que rep els diners. Per exemple, a la Comunitat de Madrid ia Catalunya , la donació de pares a fills per a l'adquisició d'un habitatge habitual està exempta del 100% de l'impost, per la qual cosa només es requerirà el pagament dels honoraris del notari que certifiqui la transacció .

Per tant, hauràs de consultar quines són les condicions a la teva comunitat autònoma per saber si el préstec familiar està exempt de l'impost.