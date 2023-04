Fins ara s'han expedit una mica més de 250.000 nous abonaments gratuïts (150.000 de Rodalies i 100.000 de Mitjana Distància) per al segon quadrimestre. Igualment, per als serveis ferroviaris Avant es manté el descompte del 50% als abonaments. | @EP

Renfe ha expedit 2,26 milions d'abonaments gratuïts de Rodalies, Rodalies i Mitjana Distància, i bons Avant bonificats al 50%, per viatjar entre l'1 de gener i el 30 d'abril del 2023, segons han informat fonts de Renfe.

Del total d'abonaments utilitzats el primer quadrimestre d'aquest any, més d' 1,6 milions corresponen a títols de Rodalies i Rodalies , i uns 537.000 a abonaments de Mitjana Distància.

Així mateix, es van adquirir 118.000 bons Avant bonificats al 50% . Aquests abonaments només es poden fer servir fins al 30 d'abril. Per viatjar gratis als serveis de Rodalies, Rodalies i Mitjana Distància des de l'1 de maig fins al 31 d'agost, cal adquirir un nou abonament, informa Renfe.

Fins ara s'han expedit una mica més de 250.000 nous abonaments gratuïts (150.000 de Rodalies i 100.000 de Mitjana Distància) per al segon quadrimestre. Igualment, per als serveis ferroviaris Avant es manté el descompte del 50% als abonaments.

Aquest mateix descompte s'aplica a altres trajectes d'alta velocitat declarats Obligació de Servei Públic (OSP), que funcionen amb les mateixes condicions que un Abonament Avant.

Com en ocasions anteriors, per adquirir l'abonament, encara que és gratuït, cal dipositar una fiança de 10 euros en el cas de Rodalies i Rodalies , i de 20 euros per a cada servei de Mitjana Distància .

Renfe afegeix que, als viatgers que hagin utilitzat l'abonament gratuït de Rodalies, Rodalies o Mitjana Distància el primer quadrimestre del 2023, se'ls tornarà la fiança, sempre que hagin complert les condicions d'aquest.