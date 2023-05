Foto: Freepik

Desenes de clients de Q-Renta , una agència de valors catalana que va entrar en concurs de creditors després de ser sancionada per la CNMV, han obtingut sentències favorables els últims mesos. Aquesta firma d'inversió ja ha acumulat prop de 30 errors en contra, per la qual cosa se li ha ordenat tornar a antics clients més de tres milions d'euros. Fins ara, Q-Renta no ha apel·lat aquestes sentències, que han estat emeses pel jutjat concursal mentre es discuteix la quantitat que els seus creditors podran recuperar. De fet, el jutge ha permès que altres perjudicats que encara no ho han fet puguin sumar-se a aquestes demandes.

L'advocat Fernando Gavín , de la firma Gavín i Linares, ha estat una figura clau en la victòria obtinguda per desenes de clients de Q-Renta en els processos judicials recents. Treballant amb l'Associació d'Usuaris Financers (Asufin), ha permès obligar l'agència a tornar més de tres milions d'euros als seus clients antics. Tot i això, segons Gavín, el principal repte ara és assegurar que aquests clients efectivament rebin el que se'ls deu, ja que el procés de concurs de creditors és complex. La principal opció per recuperar els diners és presentar una demanda a l'asseguradora de Q-Renta, Chubb.

S'espera que en els propers mesos es comencin a presentar les primeres demandes contra Chubb , encara que l'advocat Fernando Gavín reconeix que probablement hi haurà resistència per part d'aquesta empresa internacional. Segons Gavín, Chubb té l'obligació de cobrir els costos legals, ja que les sentències contra Q-Renta no es basen en cap conducta dolosa dels seus gestors, sinó en pràctiques financeres qüestionables però no il·legals.

Les sentències recents confirmen que Q-Renta va assessorar els seus clients de manera "esbiaixada", sense informar-los de manera concreta, clara i sincera dels riscos de pèrdua de la inversió, ni justificant que la informació periòdica que els remetia s'ajustés a la realitat , la qual cosa va portar a un incompliment contractual.

El jutge també creu que Q-Renta va manipular el mercat , assessorant vuit companyies del MAB i col·locant les seves accions als seus clients, malgrat els riscos afegits per als inversors en empreses petites i mitjanes en expansió. La demandada va incomplir els deures de lleialtat i diligència per salvaguardar els interessos dels seus clients, cosa que va provocar una important pèrdua patrimonial per als clients de l'agència.