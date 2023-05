Foto: CaixaBank

CaixaBank ha estat reconegut com a 'Millor Banc a Espanya' per novè any consecutiu i 'Millor Banc a Europa Occidental' per cinquena vegada ininterrompuda, als Best Bank Awards que, des de fa 30 anys, atorga la revista nord-americana Global Finance .

Els editors de la publicació han destacat CaixaBank entre bancs de més de 150 països després de dur a terme consultes amb analistes, consultors i executius del sector bancari a tot el món. En la seva decisió, el jurat ha valorat, entre altres factors, els sòlids resultats de l'entitat, la seva qualitat creditícia i la seva excel·lent gestió de liquiditat, reforçats després de la seva integració amb Bankia, la més gran en la història del sector a Espanya. A més, també ha posat en valor la seva innovadora oferta de serveis i la seva aposta per la proximitat al client, que han permès a l'entitat afrontar amb garanties l'escenari actual de pujada de tipus d'interès i mantenir intacte el seu compromís amb la societat, donant suport a la economia de les famílies i de les empreses, i mantenint-se a prop dels més vulnerables, a través de MicroBank, de l'aplicació de mesures d'ajuts per a hipotecats en dificultats, oa través del reforçament del compromís amb el col·lectiu sènior.

Per a José Ignacio Goirigolzarri, president de CaixaBank, “aquests reconeixements internacionals reforcen el nostre lideratge a Espanya i el nostre model diferencial de fer banca, un model molt inclusiu i proper a les persones, que posa el client al centre de la nostra activitat diària”. I afegeix: “aquest guardó ens dóna noves energies per continuar treballant per liderar la transformació del sector bancari a Espanya i convertir-nos en un banc de referència en sostenibilitat a Europa, segons avancem al nostre Pla Estratègic 2022-2024”.

Per part seva, Gonzalo Gortázar , conseller delegat de CaixaBank, destaca que “aquest premi internacional és un reconeixement a tot l'equip de CaixaBank que ha tingut un any 2022 extraordinari en un entorn d'alta incertesa. No només hem tancat amb èxit la integració més gran del sector bancari a Espanya, sinó que també hem millorat els nostres resultats financers, la qualitat dels nostres actius i impulsat la robustesa del nostre balanç. Avui, CaixaBank compta amb la capacitat per afrontar amb garanties els reptes futurs del sector i continuar invertint en el nostre negoci principal, donar suport a famílies i empreses en totes les necessitats, i contribuir al progrés de la societat en conjunt”.

Els Best Bank Awards , de 30 anys d'història, premien les millors entitats bancàries del món que destaquen pel seu lideratge i per la innovació dels seus productes i serveis, entre d'altres aspectes. Els guanyadors s'escullen en un procés de selecció on es tenen en compte tant elements qualitatius, de la mà de l'opinió d'experts i consultors del sector; com a elements quantitatius, entre els quals destaquen el creixement del negoci o la seva rendibilitat.

Joseph D. Giarraputo, fundador i director editorial de la revista assegura que “a mesura que la crisi bancària s'estén des dels Estats Units cap a altres regions, cada vegada és més important identificar els millors bancs quant a serveis, solidesa i know-how . Aquest any, els Best Bank Awards premien les institucions financeres que ofereixen el catàleg de serveis més gran, així com la fiabilitat necessària en el negoci financer a llarg termini”.

SÒLIDS RESULTATS I FORTALESA DE BALANÇ

CaixaBank ha reforçat durant l'exercici 2022 el seu dinamisme comercial, malgrat el context d'incertesa, a tots els canals a través dels quals desenvolupa la seva activitat gràcies a una àmplia oferta de productes i serveis dissenyada per respondre a les necessitats de cada tipus de client .

José Ignacio Goirigolzarri, president de CaixaBank, i Gonzalo Gortázar, conseller delegat de l?entitat. Foto: CaixaBank

A més, l'entitat ha aconseguit tancar l'exercici 2022 amb uns nivells elevats de liquiditat i de solvència, reflex de la fortalesa del balanç del Grup. Els actius líquids totals se situen en 139.010 milions d'euros al tancament de l'exercici i el Liquidity Coverage Ratio (LCR) era del 194% al tancament del 2022, molt per sobre del nivell mínim requerit del 100%.

SUPORT ALS CLIENTS I LA SOCIETAT

Els bons resultats de l'exercici 2022 i la fortalesa financera permeten a CaixaBank reforçar el seu compromís amb els seus accionistes i continuar donant suport a les famílies i les empreses en les necessitats financeres, com es reflecteix en el propòsit de marca de l'entitat: 'Estar a prop de les persones per a tot el que importa'.

CaixaBank compleix una funció social bàsica i continuarà donant suport a la societat en tres grans àmbits: el de les ajudes a clients amb dificultats, el de la inclusió financera i el de les iniciatives socials.

L'entitat va ser el primer banc a Espanya a comprometre's a aplicar les noves mesures de suport als hipotecats amb dificultats aprovades el mes de novembre passat. CaixaBank disposa des del 2014 d'un compte social, sense comissions, per a les persones que tenen ingressos molt baixos i es troben en situació d'especial vulnerabilitat, i ha implementat mesures importants en el marc del seu compromís amb el col·lectiu sènior. També és propietària del banc de microcrèdits més gran d'Europa, MicroBank.

A més, l'entitat va abonar el 12 d'abril passat un dividend de 0,2306 euros per acció a càrrec dels resultats del 2022, fet que suposa un 58% més respecte al 2021 i l'equivalent a un 55% dels beneficis de l'exercici. En total, l'entitat va distribuir 1.730 milions d'euros, 850 milions dels quals tenen una destinació social, ja que es reparteixen entre la Fundació “la Caixa” i l'Estat, a través del FROB. L?entitat compta a més amb més de 600.000 accionistes minoritaris.

RECONEIXEMENT INTERNACIONAL

Aquests dos premis se sumen als atorgats aquest any per la revista Euromoney, que als seus Global Private Banking Awards , va premiar la Banca Privada del Grup CaixaBank amb quatre guardons, consolidant-la com la Banca Privada de referència a la Península Ibèrica: 'Millor Entitat de Banca Privada a Espanya 2023' i 'Millor Entitat de Banca Privada a Portugal 2023' (Banc BPI), 'Millor Entitat de Banca Privada en Gestió Discrecional de Carteres a Espanya 2023' i 'Millor Entitat de Banca Privada Digital a Espanya 2023' .

El 2022, la revista Global Finance va atorgar múltiples premis a CaixaBank. A més del màxim guardó a Espanya ia Europa Occidental, CaixaBank va ser reconeguda com a 'Millor Entitat de Banca de Particulars al Món 2022' i 'Millor Banc en Finançament Sostenible a Espanya 2022'. I en l'àmbit de la banca digital i de la innovació, la revista nord-americana va reconèixer CaixaBank com a 'Millor Banc Digital a Banca de Particulars a Espanya 2022' i 'Banc més Innovador a Europa Occidental 2022'.