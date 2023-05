Idoia Mendia, Vicelehendakari i Consellera de Treball i Ocupació, Iñaki Arriola López, Conseller de Planificació territorial, Habitatge i Transport, i Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) i president del SIL, han tancat l'acord aquest matí a la seu de Biscaia del Govern Basc.

Euskadi serà la comunitat autònoma convidada del 25° Aniversari del SIL 2023, la Fira líder de Logística, Transport, intralogística i Supply Chain d'Espanya, el Sud d'Europa, el Mediterrani i Amèrica Llatina, que tindrà lloc del 7 al 9 de juny al pavelló 8 del recinte Plaça Espanya de la Fira de Barcelona. D'aquesta manera, la regió mostrarà la seva posició clau com a node logístic estratègic de l'Eix Atlàntic europeu, reconegut com a tal per la Unió Europea pel seu paper en el Corredor Atlàntic.

Aquest matí, a la seu de Bizkaia del Govern Basc, les diferents autoritats han tancat aquest acord entre la comunitat i el SIL, que està organitzat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB). En la trobada han participat Idoia Mendia, Vicelehendakari i Consellera de Treball i Ocupació, Iñaki Arriola, Conseller de Planificació Territorial, Habitatge i Transport, i Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al CZFB i president del SIL. A més, a l'acte també ha assistit Blanca Sorigué, directora general del CZFB i del SIL.

LA IMPORTÀNCIA D'EUSKADI EN EL SECTOR LOGÍSTIC

Amb un PIB de 71.528 milions d'euros l’any 2021 i amb la indústria com a motor econòmic, la regió d'Euskadi aportarà un gran coneixement sobre l'entorn logístic a la Fira gràcies a aspectes com la seva pròpia naturalesa geogràfica, el seu teixit econòmic i el seu desenvolupament en infraestructures multimodals, que donen resposta eficient a les necessitats empresarials.

En cadascun dels tres territoris que componen la regió, es despleguen infraestructures que afavoreixen la competitivitat del sector industrial i que potencien la multimodalitat, a través de l'important port de Bilbao, l'aeroport de Vitòria-Gasteiz com un dels principals punts de càrrega a nivell nacional, la xarxa de carreteres, xarxa ferroviària i els centres logístics.

Actualment, la comunitat autònoma compta amb infraestructures que converteixen a Euskadi en un node capaç d'afrontar els importants reptes que planteja la logística intel·ligent del futur, donant-li una importància clau en sostenibilitat i impulsant la digitalització del sector, a través dels fons NEXT-EU.

Euskadi es troba immersa en un pla promogut pel Departament de Transports del Govern Basc per a impulsar la logística sostenible, desenvolupant infraestructures que permetin la multimodalitat amb el ferrocarril com a manera estratègicament clau per a evolucionar a la menor petjada de carboni i la descongestió de les carreteres. Així mateix, desenvolupa a través del Departament de Treball i Ocupació un programa específic per a formació en les diferents fases de la logística, atenent a les professions tradicionals i també a les quals responen als reptes de futur i buscant la incorporació de més dones i vocacions joves a un sector en creixement i constant transformació.

Pere Navarro, ha comentat que “per a nosaltres és un orgull tenir la presència d'una regió tan important a nivell logístic al SIL. Això dona un fort impuls de qualitat i coneixement sectorial a l'esdeveniment que, sumat a la participació d'altres congressos internacionals, ho converteixen en el major punt de reunió en un sol recinte de grans professionals amb poder de decisió del sud d'Europa, Llatinoamèrica i el Mediterrani”.

Per part seva, Idoia Mendia, ha agraït l'oportunitat que ofereix el SIL a Euskadi per a projectar-se com “un punt de connexió estratègic des d'Europa cap a l'oest de la península, on a més d'infraestructures, comptem amb un pla de formació de persones per a atendre el volum d'ocupació que es preveu incrementar en la dècada vinent en tasques logístiques, tant de transport com de magatzematge”. “Perquè l'aposta de futur és no sols la inversió en tecnologies, sinó en persones, i hem decidit que la perspectiva de l'ocupació de qualitat formi part de totes les polítiques públiques”, ha afegit.

Igualment, Iñaki Arriola, ha volgut posar de manifest que “Euskadi és un node estratègic del Corredor Atlàntic en matèria de logística, que connecta la Península Ibèrica amb Europa i que està establint les bases, a través de la manera ferroviària, per a impulsar una logística sostenible, repte irrenunciable per a les societats avançades sobre el qual el SIL dona oportunitat d'aprofundir entre els diversos agents del sector”.