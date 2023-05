Presentació de l'informe a la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya - CCOC

La Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya (CCOC) ha presentat l'' Informe de Licitació a Catalunya del 1r trimestre 2023' aquest dilluns , posant de manifest el difícil context actual que pateix el sector de la construcció, marcat per la forta volatilitat de preus dels materials i els costos de l'energia. En aquest sentit, afirmen que la reactivació econòmica de la Xina, després de donar per finalitzada les polítiques del COVID, podria tensar la demanda de materials de la construcció, com l'acer, el coure i l'alumini, i augmentar els preus. A més, també alerten que les pujades dels tipus d'interès augmentaran els costos financers de les inversions i poden suposar un fre a la compravenda d'habitatge ia les obres d'edificació.

Segons els contractistes, aquest context fa que moltes licitacions quedin desertes davant l'elevada inestabilitat en els preus i la manca de mecanismes que els adaptin a la realitat. A la data de publicació d'aquest informe, la xifra d'obres oficialment desertes a Catalunya durant l'any 2021, 2022 i aquest primer trimestre del 2023 és de 738 obres, per un import total de 220,4 milions d'euros . Per això, des de la Cambra de Contractistes, valoren positivament "tota iniciativa per part de les administracions públiques encaminada a incloure mecanismes d'adaptació dels preus a la realitat del mercat, de forma ràpida i àgil, en totes les obres que surtin a concurs" .

A més, expliquen que cal agilitat a l'hora d'enviar i resoldre les sol·licituds de revisió extraordinària de preus de manera que aquesta compensació pugui arribar ràpidament a les empreses que estan patint més en aquest difícil context i que ja han hagut de fer front a aquests costos extraordinaris. Cal destacar també que la manca d'adaptació dels preus a la realitat del mercat ha enderrocat la concurrència: durant el 2022, en el 40% de les licitacions només s'han presentat 1 o 2 licitadors, quan el 2021 i 2020 aquest percentatge va ser del 24%.

CREIX EL NOMBRE DE LICITACIONS EL 2023

La licitació pública d'obres del 1r trimestre del 2023 a Catalunya ha augmentat un 15% respecte al mateix període del 2022, arribant a la xifra de 625,9 milions d'euros. Tot i això, en evolució trimestral, la licitació ha caigut un 62,3% respecte al 4t trimestre del 2022, quan la licitació va ser de 1.661,2 milions d'euros.

Per administracions, l'Administració local és el nivell administratiu més actiu, amb el 55,9% de tota la licitació trimestral, i arriba a 349,8 milions d'euros. La licitació local ha disminuït un 12% respecte a l'any 2022, essent l'única dels tres nivells d'administració que menys ha pujat que l'any anterior, a conseqüència de la fi del cicle electoral. Pel que fa a les obres licitades de més volum del món local, aquestes han estat, primerament, la reforma integral del mercat de l'Albaceria central de Barcelona, per import de 21,9 milions d'euros per part de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona. Seguidament, hi ha les obres relatives al projecte executiu de rehabilitació integral de la zona de restaurants del Moll del Gregal al Port Olímpic i nova connexió platja-port, de 20,8 milions d'euros de Barcelona de Serveis Municipals (B:SM) .

Pel que fa a la Generalitat de Catalunya, la licitació trimestral ha augmentat un 88% respecte al primer trimestre de l'any 2022, amb un import total de 147,1 milions d'euros, el 23,5% del total licitat durant el trimestre. La licitació principal han estat les obres d'urbanització de la Fase 1 A del Logis Montblanc, per import de 9,8 milions d'euros i licitat per CIMALSA. Des de la Cambra de Contractistes volem destacar també la licitació del Departament d´Educació amb 151 obres/lots per valor total de 26,7 milions d´euros. El 87% d'aquesta licitació està vinculada als fons Next Generation i té a veure amb obra de substitució de fusteries, proteccions solars de façana, reparacions de coberta, millores energètiques i millora de la transmitància de l'embolcall del

L'import licitat per l'Administració General de l'Estat (AGE) per aquest trimestre ha estat de 129 milions d'euros, amb un increment del 91% respecte al primer trimestre de l'any anterior, que suposa el 20,6% del total licitat aquest any. Les dues licitacions d'obres de més import del trimestre han estat part de l'administració central. La primera correspon a l'obra licitada per ADIF, per import de 22,2 milions d'euros, per l'execució del projecte de construcció d'esmena a mitjà termini de filtracions a l'edifici de viatgers ia la caverna ferroviària de l'estació de Barcelona Sants . La segona és la licitada per lʻAutoritat Portuària de Barcelona, per import de 22,1 milions dʻeuros, per dur a terme la terminal ferroviària intermodal Port Centre de Guadalajara Marchamalo del Port de Tarragona.

Per organismes, amb 53,4 milions d?euros, ADIF va ser l?organisme més licitador del trimestre. Seguidament, hi ha Infraestructures.cat i BIMSA amb 50,4 i 36,7 milions d'euros respectivament.

Per part seva, la licitació de serveis ha assolit aquest any els 601,2 milions d'euros, la qual cosa es tradueix en un augment del 36% respecte al primer trimestre del 2022.

Per administracions, l‟Administració Local ha licitat el 60,6%; la Generalitat, el 24,4%; il?Administració Central, el 15% de la licitació d?aquest trimestre. En total, tant l'administració Central com la Generalitat han augmentat significativament la seva licitació, concretament en 80 milions i 114 milions d'euros respectivament en comparació del 2022. Per la seva banda, l'Administració Local ha disminuït la seva licitació en serveis, un 9% menys que el primer trimestre de l'any anterior. Es destaca la licitació de 75 lots, del Consorci Català pel Desenvolupament Local, per un import total de 131,55 milions d'euros, en relació amb l'Acord marc de serveis i subministrament d'elements d'eficiència energètica a l'enllumenat públic amb destinació entitats locals de Catalunya de 2 anys de durada, i la licitació de l?ajuntament de Salou.