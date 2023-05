Equip de D-Sight i Clau Capital / Vall d'Hebron

L'empresa navarresa Clave Capital ha establert una oficina a Catalunya i ha dut a terme la primera inversió d'un milió d'euros a D-Sight, una companyia creada per investigadors de l' Institut de Recerca de l'Hospital Vall d'Hebron (VHIR) . D-Sight treballa en el desenvolupament d'un fàrmac per tractar la ceguesa en pacients diabètics.

El director de fons de Clau Capital, Santiago Lozano, ha assenyalat que la inversió va ser realitzada pel fons Innohealth , amb el qual la gestora va guanyar el 2021 el concurs per gestionar la inversió en innovació en salut del CDTI, un organisme dependent del Ministeri de Ciència i Innovació. El fons ha dut a terme el primer tancament i ha recaptat 50 milions d'euros, dels quals el CDTI ha aportat aproximadament 40 milions, i espera assolir els 65 milions d'euros.

SANTIAGO LOZANO, DIRECTOR DE FONS DE CLAU CAPITAL

"Hem arribat a un acord amb CaixaBank per buscar inversors institucionals", va declarar l'empresa Clave, que gestiona inversions de 140 milions d'euros. Les seves inversions comprenen parcs solars, capital risc invertit en petites i mitjanes empreses industrials, així com cinc fons tecnològics, incloent-hi els promoguts per la Universitat de Navarra, la Universitat de València i el Grup Mondragón.

Segons Lozano, Clave ha optat per establir una nova oficina a Barcelona, a més de les ja existents a Madrid i València. La raó d'aquesta decisió és que a la ciutat catalana hi ha una gran quantitat de projectes atractius que tindran un paper important al nou fons. Per tant, Innohealth té com a objectiu invertir entre 20 i 30 projectes en diferents fases, amb quantitats d'entre 2 i 3 milions, i és probable que almenys deu es trobin a Barcelona.

D-Sight és una empresa sorgida del VHIR, liderada per Carla Maté i promoguda pels doctors Cristina Hernández i Rafael Simó, experts de l?hospital en el tractament de la retinopatia diabètica. La ronda de finançament té com a objectiu completar els assaigs de fase 2 del medicament per poder llicenciar-lo a companyies farmacèutiques. La directora general, Carla Maté, afirma que D-Sight compta amb una solució innovadora, efectiva, no invasiva i de baix cost per tractar la retinopatia i el glaucoma.