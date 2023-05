La vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño / @EP

La vicepresidenta primera del Govern i ministra d'Afers Econòmics i per a la Transformació Digital, Nadia Calviño , ha avançat aquest dimecres que les dades d'afiliació a la Seguretat Social del mes d'abril, que es coneixeran demà, confirmaran la dinàmica "positiva" de " acceleració de l'ocupació", fins a màxims històrics, que ja va mostrar l'Enquesta de Població Activa (EPA) del primer trimestre.

Així, Calviño ha avançat que el primer quadrimestre de l'any es tancarà amb més de 400.000 nous afiliats, fet que implica un ritme de creixement mitjà de més de 100.000 ocupats al mes.

Durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, la vicepresidenta primera ha destacat que les dades d'afiliació que es publicaran aquest dijous mostren un augment "generalitzat a tots els sectors", amb "especial dinamisme" en els àmbits relacionats amb serveis no financers , amb serveis no turístics, tecnologies de la informació, ciència i nova economia digital.

A més, Calviño ha posat èmfasi que, "per primera vegada" al mercat laboral espanyol, "quantitat i qualitat van de la mà", amb una major durada dels contractes i reducció de la taxa de temporalitat.

"Estem, en definitiva, davant un canvi estructural al nostre mercat laboral", ha assegurat la vicepresidenta, que ha atribuït la "bona marxa" de l'ocupació a la reforma laboral ia la "forta activitat econòmica".

"PRÀCTICAMENT S'HA RECUPERAT EL NIVELL DE PIB PREPANDÈMIA"

Precisament, la vicepresidenta primera ha afirmat que les dades macroeconòmiques que s'han anat coneixent sobre el primer trimestre de l'any confirmen que, malgrat el complex context internacional, el comportament "excepcional" de l'economia espanyola.

Segons ha recordat la titular econòmica del Govern, les darreres dades publicades per l' Institut Nacional d'Estadística (INE) reflecteixen una alça interanual del Producte Interior Brut (PIB) el primer trimestre de l'any del 3,8% i del 0,5% intertrimestral, cosa que mostra una "acceleració" del creixement, per sobre de les principals economies europees.

"Pràcticament s'ha recuperat el nivell de PIB previ a la pandèmia", ha assegurat Calviño, després d'assenyalar que les previsions per a Espanya d'organismes nacionals i internacionals amb vista al 2023 són superiors respecte a la resta de països de la zona euro.

Gràcies a la fortalesa del creixement econòmic i la creació d'ocupació, Calviño ha destacat que al Programa d'Estabilitat enviat divendres passat a Brussel·les s'ha pogut avançar en un any, el 2024, la reducció del dèficit públic al 3% del PIB i del deute públic per sota del 110% del PIB.

"RALENTITZACIÓ DELS PREUS DELS ALIMENTS"

Tot i això, la vicepresidenta ha reconegut que el principal repte per a l'economia espanyola en aquests moments segueix sent la inflació i, en especial, la pujada dels preus dels aliments. Tot i així, ha emfatitzat que Espanya es manté entre els països amb menor inflació de la Unió Europea , gràcies a les mesures adoptades i, en particular a l'anomenada 'solució Ibèrica' del gas i les baixades dels impostos a l'energia.

Aquesta contenció ja s'acompanya, segons Calviño, d'una baixada de la inflació subjacent el mes d'abril, que va baixar gairebé un punt, segons la dada avançada per l' INE , "gràcies a l'alentiment del preu dels aliments".

Tot i aquest alentiment, Calviño ha assenyalat que serà important veure el detall de la dada quan l'INE publiqui les dades definitives d'abril per veure quin pot ser l'impacte de la sequera, "que evidentment afecta de manera diferent els diferents dels diferents productes agroalimentaris". En sentit contrari, hi ha la baixada important dels preus de l'energia, dels preus dels fertilitzants i una certa normalització dels fluxos comercials, incloent les importacions des d'Ucraïna.

Tot i això, la vicepresidenta primera ha recalcat que des de l'Executiu són "més que conscients" i entenen la preocupació dels ciutadans per la pujada preus dels aliments, així com de les hipoteques.

Ha defensat que des del Govern s'ha actuat "des del primer moment" i fins i tot "amb caràcter preventiu" amb mesures per recolzar les famílies, per tractar de contenir els preus dels aliments i protegir les llars amb més vulnerabilitat de la càrrega per la pujada dels interessos a les hipoteques.

Calviño ha destacat en aquest punt les rebaixes de l'IVA a determinats aliments, el xec de 200 euros, la pujada de l' Ingrés Mínim Vital (IMV) , la millora de les pensions o l'alça del Salari Mínim Interprofessional (SMI). "Són mesures que recolzen les rendes de famílies i esmorteeixen l'impacte negatiu", ha subratllat.

Un altre aspecte clau per a la vicepresidenta primera ha estat que alguns grups comercials han fet anuncis de cistelles a preus baixos, una notícia que des de l'Executiu sempre han acollit de manera "molt favorable", esperant que aquesta competència entre els diferents grups continuï portant una moderació dels preus dels aliments.

"El nostre Govern prendrà totes aquelles mesures que a cada moment ens semblin eficaces i oportunes i que puguin contribuir als objectius que perseguim sense generar altres efectes indesitjats, que és el que hem estat fent des del 2020 amb resultats evidents", ha conclòs.