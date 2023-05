La presidenta de la Cambra, Mònica Roca, i el director de l'àrea d'Estudis Econòmics, Joan Ramon Rovira. Foto: Europa Press

L’economia catalana moderarà el seu creixement l’any 2023 (1,8%) i 2024 (2,0%), però la resiliència del consum privat i l’ocupació, així com les bones perspectives de cara la temporada turística permeten anticipar un aterratge suau de l’activitat. Aquesta és una de les principals conclusions de l’Informe de conjuntura catalana del primer trimestre d'aquest any, que ha publicat la Cambra de Comerç.

L'organisme destaca que les previsions són bones "malgrat l'elevada persistència de les tensions inflacionistes i el fort repunt dels tipus d’interès nominals". En aquest sentit, apunta que han observat indicadors d’activitat a curt termini, com "el dinamisme del mercat laboral, la resiliència del consum de les llars i la forta afluència de turisme estranger", que permeten ser moderadament optimistes. A mitjà termini, les dificultats per doblegar la inflació (la subjacent s’ha situat en el 7,2% a Catalunya al març) permeten anticipar una política monetària restrictiva durant més temps del previst, un fet que es preveu debiliti les perspectives de creixement de l’economia catalana a finals del 2023.

CREIXEMENT ENTRE GENER I JUNY

De fet, la Cambra apunta que el creixement està "accelerant" en els primers 6 mesos d'aquest 2023, establint com a un dels "principals factors de suport al creixement del PIB el dinamisme del mercat laboral". Si bé la creació d’ocupació es va alentir durant la segona meitat del 2022 arran de la crisi energètica, l’augment de l’afiliació s’ha tornat a accelerar durant el primer trimestre del 2023.

La dinàmica s’explica per 2 factors. El primer, l’evolució més positiva del previst del consum de les llars, sostingut per un descens gradual del preu de l’energia. A més, cal considerar també, la forta afluència de turisme estranger.

Treballadors d'una fàbrica. Foto: Europa Press

I és que en els primers tres mesos de l'any (abans de Setmana Santa, quan sol haver-hi ocupacions molt altes), el nombre de pernoctacions hoteleres de turistes estrangers es va situar només un 2,9% per sota de les dades que hi havia entre gener i març de 2019. La inèrcia positiva dels indicadors d’activitat ha propiciat una evolució molt favorable de les perspectives empresarials per al segon trimestre del 2023, que es preveu que acceleri el ritme de creixement gràcies a una temporada turística que es preveu molt positiva.

POCS EMPRESARIS PUJARAN ELS PREUS

A més, la Cambra apunta que dels riscos a la baixa del creixement econòmic per al 2023 és l’elevada persistència de la inflació subjacent (exclou l’energia i els aliments no elaborats). Tot i que la inflació general ja ha començat a desaccelerar-se gràcies a la contribució negativa dels preus energètics, la inflació subjacent encara no ha flexionat a la baixa.

Un indicador avançat a l’hora de preveure l’evolució de la inflació a curt termini és l’expectativa dels preus de venda per part del teixit empresarial. En aquest sentit, el percentatge de l’empresariat català que sosté que incrementarà els seus preus de venda baixa en el segon trimestre de 2023 respecte al primer.

Un edifici de la Cambra de Comerç. Foto: Europa Press

Aquest és un senyal positiu, atès que de mantenir-se aquesta evolució, la inflació subjacent podria començar a moderarse els propers mesos. Cal advertir, però, que la lluita contra la inflació encara no s’ha acabat, i que la seva evolució dependrà de factors conjunturals (sequera, reserves de gas a l’hivern, etc.) i estructurals (augment dels salaris nominals en un context de reducció de la taxa d'atur).

MIRADA A LLARG TERMINI

L'informe de la Cambra també fa una mirada a un termini una mica més llarg i apunta que l'actualització del quadre macroeconòmic preveu que l’avenç de l’activitat vagi de més a menys a mesura que avanci l'any.

D'aquesta manera, durant la primera meitat de l’any el creixement intertrimestral se situaria en el 0,3% i el 0,6% el primer i el segon semestre del 2023, respectivament, segons dades estimades per l’AQR-Lab i la Cambra. El segon trimestre de l’any, segons apunta l’Indicador de Confiança Empresarial, el ritme de creixement de l’activitat hauria d’accelerar-se.

Malgrat això, la moderació del ritme de creixement començaria a materialitzar-se a partir de finals de 2023, fruit d’una contribució més continguda del consum privat i del turisme estranger. Addicionalment, s’espera que l’impacte de l’augment dels tipus d’interès es tradueixi de forma més generalitzada sobre l’activitat, i debiliti el consum de les llars i moderi la creació d’ocupació.

Finalment, la Cambra explica que la previsió de creixement del PIB el 2024 és el 2,0%, tot i que l'evolució no està exempta de riscos, com ara una revisió a l’alça de l’escenari d’inflació a causa de l’impacte negatiu de factors conjunturals (episodis d’elevades temperatures que provoquin augments addicionals dels preus dels aliments) i estructurals (millores salarials no justificades per augments equivalents de la productivitat). En un escenari de major enquistament de la inflació subjacent, els bancs centrals tindrien l’obligació de persistir en la seva senda d’augments dels tipus d’interès nominals, un fet que debilitaria les perspectives de creixement de cara l’any que ve.