El ministre dInclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá

La Fundació d´Estudis d´Economia Aplicada (Fedea) ha elaborat una sèrie de projeccions que apunten que l´excés de despesa en pensions portarà a pujar les cotitzacions entre 3 i 4 punts en cinc anys com a conseqüència de l´activació de la clàusula de salvaguarda del Mecanisme d'Equitat Intergeneracional (MEI), que hauria d'entrar en funcionament només dos anys després de l'aprovació d'una reforma suposadament dissenyada per garantir la sostenibilitat del sistema.

Prenent com a base les projeccions de l'Informe d'Envelliment de la Unió Europea de 2021 i les seves estimacions sobre l'impacte de les reformes de pensions adoptades en aquesta legislatura, Fedea calcula que, en absència de mesures addicionals, la despesa en pensions arribarà el 2050 al 17 ,8% del PIB , percentatge que supera en 2,5 punts el previst pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

Aquesta xifra del 17,8% del PIB, que superaria la mitjana de la UE-27 en 5,2 punts, situaria Espanya al capdavant dels països europeus en despesa en pensions, de manera que estaria 1,6 punts al davant d?Itàlia, en segona posició.

L'increment de la despesa, que no es veuria prou compensada pels ingressos, faria que el dèficit bàsic del sistema (és a dir, abans de les transferències d'Estat) se situés el 2050 al 6,3% del PIB, "absorbint el 52% dels ingressos tributaris nets de l'Estat" , segons Fedea.

De mitjana, la Fundació estima que el dèficit bàsic del sistema serà del 4,4% del PIB entre el 2022 i el 2050, fet que suposa el 100% dels ingressos nets de l'Estat per IRPF i el 37% dels seus ingressos nets totals, excloent-ne les participacions de les administracions territorials.

Amb aquestes xifres, avisa Fedea, la clàusula de salvaguarda del MEI s'activaria "de manera immediata, exigint un increment dels tipus de cotització d'entre 3 i 4 punts en cinc anys". Tot i això, la Fundació assenyala que aquest ajust deixaria el sistema públic de pensions amb un dèficit bàsic "encara molt important", del 3,2% del PIB de mitjana entre el 2022 i el 2050 i al voltant del 5% el 2050".

"Aquests resultats posen en qüestió la lògica d´una reforma que necessitaria correccions importants des del mateix moment de la seva aprovació, així com el disseny del mecanisme de correcció, amb una condició d´activació poc transparent i compatible amb un dèficit bàsic encara molt elevat", apunta Fedea.

EXCÉS DE DESPESA EN PENSIONS DEL 0,93% DEL PIB



Al tercer i darrer informe de la sèrie que ha dedicat el director adjunt de Fedea, Ángel de la Fuente, a analitzar els efectes pressupostaris de la reforma del sistema de pensions, l'organisme recorda que el Govern va introduir a la darrera reforma de pensions una clàusula de salvaguarda dins del MEI que, en darrera instància, obliga a pujar cotitzacions per evitar que el dèficit del sistema es dispari.

Aquesta clàusula s'activa si la despesa mitjana prevista en pensions públiques supera la suma del 15% del PIB i l'excés d'ingressos extra per sobre de l'1,7% del PIB generat per mesures d'ingrés adoptades des del 2020.

Si això es complís, el Govern estarà obligat a prendre mesures per corregir gradualment l'excés previst de despesa . Així, en el termini d'un mes haurà d'elaborar una llista de possibles mesures correctores i demanar-li a l'AIReF que prepari un informe quantificant-ne l'impacte.

En base a aquest informe, el Govern negociarà amb els agents socials un pla d'ajust que haurà de remetre com a projecte de llei al Parlament per entrar en vigor l'1 de gener de l'any següent. Si la llei amb mesures correctores no s'aprovés en el termini previst, el tipus de cotització addicional del MEI augmentaria immediatament per compensar un 20% de l'excés de despesa previst.

Fedea comprova en aquest informe que la clàusula de salvaguarda del MEI s'activaria des de ja amb les projeccions de l'Informe d'Envelliment de la UE del 2021 i les estimacions sobre l'impacte de la reforma de pensions, ja que calcula que, en un escenari central, el excés esperat de despesa seria del 0,93% del PIB.

Per corregir aquesta desviació , caldria apujar els tipus de cotització entre 3 i 4 punts en cinc anys, cosa que no impediria que el sistema mostrés encara un dèficit bàsic del 3% del PIB.

A diferència dels arguments de Fedea, els càlculs del Ministeri d'Inclusió apunten que la clàusula de salvaguarda del MEI no s'activaria de moment i no caldria, per tant, augmentar les cotitzacions socials.

"En absència de canvis importants, el que és previsible és que la propera edició (de l'Informe d'Envelliment de la UE) obligui a activar el mecanisme corrector del MEI, només dos anys després de l'aprovació d'una reforma suposadament dissenyada per garantir la sostenibilitat del sistema ", sosté Fedea.

Per contra, el Govern considera que algunes de les hipòtesis de l'Informe d'Envelliment del 2021 són excessivament pessimistes i s'haurien de revisar a l'alça en la propera edició, cosa que deixaria un marge molt més gran abans de l'activació de la clàusula de salvaguarda.

Per Fedea, tot i això, els resultats del seu estudi "confirmen i reforcen el missatge sobre la necessitat d'una política de pensions més cauta".