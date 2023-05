Blanca Sorigué / CZFB

La 9a edició del Congrés Mundial de Zones Franques (AICE 2023), celebrat aquesta setmana a Dubai, ha escollit la nova junta directiva de la World Free Zone Organization, on Mohamed Alzarooni ha estat nomenat president i la directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Blanca Sorigué, vicepresidenta.

Aquest nomenament suposa un gran reconeixement per a Blanca Sorigué, qui en els últims anys ha impulsat una gran transformació al Consorci de la Zona Franca de Barcelona amb una clara aposta per la innovació i la sostenibilitat amb projectes tan capdavanters com el DFactory Barcelona, les incubadores d'alta tecnologia d'impressió 3D i logística 4.0, la Barcelona New Economy Week (BNEW) -l'innovador esdeveniment de referència per a la nova economia- o l'impuls pels ODS, on destaca en particular el ODS número 5 per a la igualtat de gènere amb la creació del primer Consell de la Dona en un àmbit industrial o la Barcelona Woman Acceleration Week.

El nomenament de Sorigué suposa un suport rotund a les accions d'igualtat de gènere per part de l'Associació Mundial de Zones Franques, ja que és la primera vegada que es designa a una dona en aquest càrrec. A més, fins ara cap representant espanyol havia disposat d'aquesta posició.

Blanca Sorigué ha comentat que “és un veritable honor i un orgull haver estat nomenada vicepresidenta de l'organització de zones franques més important a nivell mundial. Això suposa una fita per dues raons claus; d'una banda, el reconeixement que suposa per al Consorci de la Zona Franca de Barcelona i per a totes les activitats que desenvolupa la nostra entitat com hub de referència de la indústria 4.0 i la nova economia que s'ha convertit en un referent a tot el món; i per un altre, la visibilitat que implica que una dona estigui en un càrrec decisori dins d'un entorn constituït per sectors dominats històricament per la presència masculina”.

BARCELONA, REFERENT MUNDIAL PER A LES ZONES ECONÒMIQUES

Aquesta setmana el delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro, i la directora general de l'entitat, Blanca Sorigué, han assistit a la 9a Conferència i Exposició Internacional Anual (AICE), que organitza la World Free Zone Organization, on han realitzat nombroses reunions i ha posat de manifest que Barcelona continua sent un referent mundial pel seu dinamisme i innovació en l'àmbit de les zones franques i de les zones econòmiques i empresarials.

Navarro i Sorigué també han aprofitat la seva participació a l’AICE 2023 per a mantenir una reunió de treball amb la junta directiva de l'Associació de Zones Franques de les Amèriques (AZFA), encapçalada per la seva presidenta, Claudia Pellerano, de cara a avançar en l'organització de la XXVI Conferència de Zones Franques d'Iberoamèrica que comptarà amb la Zona Franca de Barcelona com a amfitrió i se celebrarà del 8 al 10 de novembre al DFactory Barcelona. Precisament l'ecosistema d'indústria 4.0 impulsat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona ha causat un gran impacte i ha despertat un gran interès entre els assistents a l’AICE 2023.

Igualment, també han realitzat intenses reunions de promoció de cara a la celebració del 25 aniversari del SIL, una de les majors fires del món del sector de la logística, el transport i la Supply Chain, que tindrà lloc del 7 al 9 de juny al pavelló 8 del recinte Plaça Espanya de la Fira de Barcelona.

ORGANITZACIÓ MUNDIAL DE ZONES FRANQUES

La World FZO va ser fundada amb l'objectiu de servir com a veu unificada de totes les zones franques del món com a plataforma d'intercanvi d'informació i coneixements per a reforçar el seu paper en el desenvolupament econòmic i social, així com en l'atracció d'inversió estrangera. La seva funció és clau tenint en compte que més d'un terç del comerç mundial passa per les zones franques, tenint una important responsabilitat a l'hora de garantir la sostenibilitat, seguretat i fortalesa del comerç mundial.

Fins avui, la World FZO compta amb més de 1550 socis de 140 països, amb una representació global a través de 12 oficines regionals a tot el món i 42 punts nacionals.

La 9a Conferència i Exposició Internacional Anual (AICE) reuneix representants de zones franques de tot el món per a debatre temes crucials i primordials relacionats amb el sector. Més de 600 líders de la indústria, representants estatals, experts destacats i especialistes dels sectors de zones franques, comerç i logística, així com empresaris, inversors i representants de camps afins de més de 70 països, es donen cita en l'esdeveniment.