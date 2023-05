Una edició anterior del SIL. Foto: SIL

El negoci logístic és una peça clau per al desenvolupament econòmic i la competitivitat de les empreses en un món cada cop més globalitzat. Justament per això es troba entre els sectors més optimistes en la creació de nous llocs de treball per al segon trimestre de l'any. De fet, actualment representa més del 14% del PIB a Catalunya, segons xifres de l?empresa pública Cimalsa.

En aquest sentit, el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) està considerat un actor actiu d'aquesta evolució i un precursor dels canvis que s'estan produint, a través de l'organització del Saló Internacional de Logística (SIL), la més important del món de parla hispana i referent al sector al sud d'Europa, que aquest any celebra la seva 25a edició els dies 7, 8 i 9 de juny a la Fira de Barcelona.

Per a aquesta commemoració tan especial, el CZFB continuarà apostant per la internacionalitat i per un model d'èxit basat en potenciar els negocis, el networking i el coneixement del mercat . I és que es tracta d'un important punt de trobada per als múltiples sectors que conformen la cadena logística, ja que agrupa diferents temàtiques com el Big Data , la Intel·ligència Artificial o el blockchain .

En aquesta ocasió, el SIL 2023 comptarà amb un total de 124 sessions, 650 empreses participants , més de 400 speakers i visitants procedents de més de 80 països diferents. A més, els experts i expertes al sector presentaran més de 100 innovacions en exclusiva mundial.

El 40% dels participants aniran a la trobada des de diferents llocs del món. De fet, el SIL comptarà amb la representació d'empreses de França, Mèxic, Suïssa, Itàlia, Portugal, Equador, Alemanya, Regne Unit, Uruguai, Polònia, Argentina, USA, Bèlgica, Austràlia, Paraguai, Holanda, Finlàndia, Andorra, Panamà , Xina, Corea del Sud i Xile. A més, cal destacar que Turquia serà un dels països que comptarà amb més presència a la fira gràcies a la participació de múltiples empreses nacionals.

Durant aquests tres dies, es duran a terme importants esdeveniments i congressos dins del marc del SIL com la 39a edició del Congrés ALACAT , considerat el més gran del sector a Amèrica Llatina; la 18a edició de l' European Conference & European Research Seminar , organitzat pel Council of Supply Chain Management Professionals, l'entitat internacional més gran del sector de la cadena de subministrament; EUROLOG , el congrés anual de l'European Logistics Association; i la MedaLogistics Week , una de les principals plataformes de networking del Mediterrani per a la cadena de subministrament i les activitats logístiques. Tots ells constitueixen fites importants a l'agenda de l'esdeveniment.

L'aposta pel coneixement és ferma i per això el SIL comptarà amb l'apartat SIL Knowledge , que reunirà un total de 320 speakers, al voltant de 91 sessions, dividides en sis blocs: sostenibilitat; logística i transport; supply chain; innovació, tecnologia i digitalització; ecommerce, darrera milla i smart mobility; i talent.

Dos professionals conversen al SIL. Foto: SIL

Tot i l'oferta que ofereix el Saló, el CZFB no ha volgut quedar-s'hi només i advoca també per una zona específica de startups, amb la representació d'aproximadament 30 empreses, algunes de les quals estan implicades a la incubadora d'Alta Tecnologia en Logística 4.0 del CZFB. Aquesta iniciativa té diferents enfocaments, com la darrera milla, un element clau en el comerç electrònic; a més de la impressió 3D, la Intel·ligència Artificial o la logística verda. De fet, és pel seu funcionament que es tracta d'una peça clau a la cadena de valor de la logística susceptible de la indústria 4.0.

A més, conscient de la necessitat per trobar talent de qualitat a la indústria, el SIL aposta per crear sinergies i fomentar un canvi a través del Job Market Place , un lloc de trobada que tindrà lloc el darrer dia de la fira on les empreses tindran la oportunitat de connectar-se amb potencials candidats per a ocupació.

"La presència de companyies internacionals al SIL, que ja compta amb una plena ocupació dels espais d'exposició, demostra l'interès que desperta Barcelona com a centre d'innovació i logística", assenyala Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al CZFB i president del SIL . "Gràcies a la seva excel·lent infraestructura i connectivitat, així com al seu gran ecosistema empresarial, el SIL es converteix en un aparador de primer nivell per a la indústria 4.0 i en un lloc ideal per impulsar la transformació digital de les empreses", explica.

Per la seva banda, Blanca Sorigué, directora general del CZFB i del SIL , afegeix que “al CZFB ens comprometem a fomentar la competitivitat i el creixement del sector logístic a nivell nacional i internacional, tenint en compte els desafiaments i oportunitats que es presenten a relació amb el desenvolupament sostenible tant al comerç com a la logística en el context actual”.

Per assistir al SIL, cal inscriure's a través del web , i es podrà fer de manera gratuïta fins al 26 de maig. A través de la vostra pàgina també es podrà seguir tota la informació de manera actualitzada.