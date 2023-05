Els membres de l'APttCB Gloria Millán (vocal) Joan Torres (president) Xavier Masdéu (secretari) a la roda de premsa - APTTCB

El president de l'Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i les Balears (APttCB), Joan Torres, ha lamentat aquest dijous que no hi hagi deflactació de l'IRPF per a la Renda 2022 tenint en compte l'alta inflació de l'últim any.

En roda de premsa, ha recordat que fa un any ja va demanar deflactar les tarifes d'IRPF i actualitzar els trams i les deduccions, informa l'entitat en un comunicat.

Torres ha argumentat que el 2022 la inflació va ser del 8,4% i que el poder adquisitiu del contribuent baixa encara que els seus ingressos es mantinguin, i per això "una deflactació en el tipus mitjà o els trams de l'IRPF permetria compensar l'efecte inflacionari".

"Si bé algunes comunitats autònomes ja van deflactar les tarifes el 2022, a nivell estatal no s'ha fet cap actuació en aquest sentit" , segons Torres.

CRIPTOMONEDES



L'APttCB també s'ha referit a la declaració de criptomonedes , sobre la qual molts assessors fiscals reben moltes consultes, per la complexitat dels procediments fiscals relacionats amb aquestes monedes virtuals i també per la manca de claredat legal a molts països.

La vocal de l'entitat Gloria Millán ha dit que Hisenda ha habilitat aquest any unes caselles especials per a aquestes operacions , i que “tant els beneficis com les pèrdues s'han de declarar”.

Davant les estafes en invertir amb criptomonedes, ha dit que, fins i tot si la víctima ha denunciat, Hisenda l'assenyala per mitjà de les dades fiscals que sap que té criptomonedes: davant d'això, l'entitat afirma que "el primer és tenir justificat l'origen de l'origen diners que s'hi han invertit".

A més, l'estafa genera una pèrdua patrimonial i per computar-la no n'hi ha prou amb la denúncia, sinó també més antecedents, dels quals normalment no se'n disposen, "per la qual cosa cal ser conservador en la consignació a la Renda d'aquesta pèrdua llevat que estigui clarament acreditada".

AJUDES AL LLOGUER



Pel que fa a l'ajuda de 250 euros al mes pel lloguer, l'entitat constata que obligarà molts joves a tributar, ja que és un increment patrimonial superior a 1.000 euros.

El secretari de l'APttCB, Xavier Masdéu, ha parlat de novetats de la Renda 2022, com ara la reforma de la deducció d'aportacions als plans de pensions, la rebaixa de la tributació d'agricultors per la sequera (novetat molt recent i ja amb efectes per a la Renda 2022) i la deducció per obres de millora d'eficiència energètica (un altre tema destacat, per les moltes instal·lacions de plaques fotovoltaiques).