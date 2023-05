El president de la CEOE, Antonio Garamendi

La CEOE i els sindicats estan a punt d'arribar a un acord aquest divendres per augmentar els salaris. Segons informa la Cadena Ser , s'està considerant un augment del 4% per a aquest any, i del 3% tant el 2024 com el 2025.

Aquests augments no seràs suficients per començar la pèrdua de poder adquisitiu que els treballadors han patit durant els darrers dos anys, però els sindicats estan a punt d'aconseguir una dels seus principals objectius: una clàusula de garantia salarial que permetria un augment addicional de fins al 1% anual segons com evolucioni l'índex de preus al consum (IPC).

Fins ara, la CEOE s'havia mostrat contra els mecanismes que vinculen els augments salarials a la inflació, sense importar la productivitat dels treballadors. Est va ser el motiu pel qual les negociacions es van interrompre fa un any.

Tot i això, després d'una sèrie de manifestacions a la tardor, els sindicats van tornar a la taula al març. Tot i que les parts no s'han reunit oficialment des de llavors, han mantingut converses discretes que han donat lloc al principi d'acord anunciat aquest divendres.



La patronal ha estat sota una intensa pressió els últims dies des de diversos fronts. D'una banda, Comissions Obreres i UGT van establir una data límit per assolir un acord: el Primer de Maig. Quan aquesta data va arribar, els líders sindicals van anunciar el Dia del Treball un nou període de mobilitzacions per portar la conflictivitat laboral als carrers. El govern també va participar en la pressió, ja que diversos ministres van estar presents a la marxa central de Madrid.

Alhora, la ministra d'Economia, Nadia Calviño, finalitza la creació d'un observatori per supervisar els marges empresarials, tal com havien exigit els sindicats. Els salaris de conveni van tancar l'any passat amb un augment del 2,8% , davant una inflació mitjana del 8,4%, la més alta en quatre dècades.