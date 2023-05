La manca d'aigua afecta múltiples sectors de l'economia catalana i posa en perill la producció agrícola de la regió. | @EP

L'Associació Catalana de Comunitats de Regants (Acatcor) ha fet un balanç de la situació de sequera a totes les comunitats regants de Catalunya i assegura que ha provocat una "alerta alimentària", informa en un comunicat aquest diumenge.

Regants del pantà de Riudecanyes (Tarragona) afirmen que l'estiu passat "només es va poder disposar d'una dotació del 41,67% de la normal, i aquest any no té prou aigua" per als seus cultius principals, l'avellaner i l'olivera que afectarà negativament tota la indústria agroalimentària que gira al voltant d'aquests cultius.

El Sindicat Agrícola de l'Ebre alerta que disposen del 50% de la concessió per regar els seus cultius i que, si no hi ha millores, hauran de tancar el reg al juliol o agost, “que podria comportar la pèrdua de la collita de l'arròs al Delta i grans pèrdues" d'hortalisses i cítrics.

Des de les comunitats de regants del Ter (Girona) posen "en dubte la garantia de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) que mantindran el cabal assignat fins a finals d'agost, ja que depenen de l'aigua de boca que ha de consumir Barcelona i l'àrea metropolitana”, i retreuen al Govern manca de respostes clares.

REGANTS DE LA CONCA DE LA MUGA I TARRAGONA



Regants de la conca de la Muga (Girona) alerten que només han rebut un 13,5% de l'aigua concedida el 2022 i que "la ramaderia és un dels sectors més afectats" per la dificultat per obtenir menjar per als animals, una mica que tindrà conseqüències econòmiques a curt i mitjà termini a l'economia comarcal.

Des de les comunitats de regants de Tarragona asseguren que la sequera "provoca la mort d'avellaners i la pèrdua de producció durant 10 anys fins que es pugui plantar de nou", i que si aquesta situació continua, la pèrdua de pagesia serà imminent, per això que també reclamen ajudes.

SEGARRA-GARRIGUES, TERRA ALTA I CANAL D'URGELL



Regants del canal Segarra-Garrigues (Lleida) lamenten que "l'aigua disponible és insuficient per salvar els arbres i garantir una collita", cosa que representa una pèrdua important per als camperols i pot posar en perill la producció agrícola de la zona.

Els regants de la Terra Alta (Tarragona) destaquen que tenen un reg eficient per degoteig construït en els darrers 20 anys, encara que "serà un any difícil per als agricultors que no tenen reg, ja que no podran recollir els seus fruits si no plou aviat", i afegeixen que és imprescindible fer servir tecnologies de reg eficients davant la sequera.

Finalment, des del canal d'Urgell (Lleida) xifren en 15.000 les hectàrees de cultius, com l'alfals, que no es reguen des que va tancar el canal, i indiquen que actualment només tenen autoritzat el reg fins al juny d'arbres que necessitarien reg periòdic fins al setembre, de manera que "la situació és preocupant".