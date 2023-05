S'han trobat tones de mel importades a Espanya d'estats membres de la UE que no coincideixen amb les dades de producció nacional i els preus. | @CatalunyaPress

Un estudi realitzat per la Comissió Europea ha descobert que el 46% de les importacions de mel a la Unió Europea estan adulterades amb imitacions fetes amb blat de moro, arròs, blat o remolatxa sucrera. Això confirma el que el sector apícola espanyol denuncia durant l'última dècada.

Segons un informe, una part significativa de la mel importada al mercat interior és “sospitosa de no complir” les disposicions de la directiva de la UE sobre la mel. Les mostres van ser analitzades per les autoritats competents dels estats membres, Noruega i Suïssa, i la taxa de sospita d'incompliment és considerablement superior en comparació amb un pla de control coordinat anterior dut a terme entre el 2015 i el 2017 en l'àmbit europeu.

Fa anys que l'Associació Espanyola d'Apicultors denuncia que els preus de la mel importada no fluctuen, sense importar la producció nacional o importada, i que s'han trobat tones de mel importada a Espanya d'estats membres de la UE que no coincideixen amb les dades de producció nacional i els preus. El Comitè d'Organitzacions Professionals Agràries europeu (COPA-COGECA) ha explicat que si pràcticament un de cada dos productes mel·lífers que arriben a la Unió Europea està adulterat, vol dir que el 20% de tota la mel que es consumeix a la UE ho està.

Els apicultors exigeixen que s'imposi l'obligació d'esmentar els països d'origen del producte respectius en ordre descendent, juntament amb el percentatge que correspon a cadascú. També creuen que la Unió Europea ha d'actualitzar els mètodes oficials a disposició de les autoritats de control nacionals per a la detecció de possibles fraus a la mel, així com establir un centre comunitari de referència per assegurar la millora contínua d'aquests mètodes.

El responsable d'apicultura de COAG denuncia que el codi duaner de la Unió Europea és molt permissiu amb algunes coses, com si una mel té un 51% de producció espanyola i un 49% de producció estrangera, es pot etiquetar com a mel espanyola.