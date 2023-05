Panoràmica de la ciutat de Barcelona / @EP

Barcelona , Màlaga i Madrid són, per aquest ordre, les grans ciutats espanyoles més cares per construir , segons l'informe 'International Construction Costs (ICC) 2023'', que analitza cent de les ciutats més grans del món a sis continents i situa la cap de la llista a Ginebra (Suïssa), seguida de Londres i Nova York.

Els següents llocs del rànquing els ocupen San Francisco (Estats Units), Munic (Alemanya), Hong Kong (Xina), Copenhaguen (Dinamarca), Boston (Estats Units), Zuric (Suïssa) i Filadèlfia (Estats Units).

Barcelona, Màlaga i Madrid apareixen a les posicions 73, 76 i 79, mentre que les portugueses Lisboa i Porto estan als llocs 68 i 74 del rànquing inclòs a l'informe, titulat 'Nous horitzons'.

Aquest índex publicat per Arcadis --empresa de solucions de consultoria, enginyeria i disseny sostenible per a actius naturals i construïts-- classifica les ciutats segons els costos de construcció i la complexitat dels projectes que es desenvolupen per regió.

Aquesta anàlisi, que cobreix vint tipus d'edificis diferents, incloent-hi infraestructures residencials, comercials i del sector públic, es basa en una enquesta sobre els costos de construcció, una revisió de les condicions del mercat i l'experiència professional dels experts d'Arcadis.

DESCARBONITZACIÓ DEL SECTOR IMMOBILIARI

Les dades dels costos que hi ha darrere de les classificacions ICC també tenen en compte els canvis en les especificacions tècniques de les construccions i el disseny de neutralitat en emissions de carboni, que, segons la companyia, té un gran impacte en els preus de construcció .

"L'augment dels costos a curt termini a Europa pot variar del 5% al 7% per a nous habitatges i del 7% al 10% per a edificis comercials. No obstant això, amb la necessitat de mitigar el canvi climàtic i en un context al que els objectius de reducció de carboni cobren cada cop més importància, els edificis sostenibles en ubicacions privilegiades estan cada vegada en més alta demanda”, ha explicat.

Els resultats de l‟estudi indiquen que, malgrat l‟augment dels costos, els inversors en actius de llarga durada han de tenir una visió a llarg termini per preservar el valor dels actius i mitigar l‟exposició al canvi climàtic, especialment a mesura que s‟accelera la demanda de requisits de neutralitat en carboni.

La directora global de Vendes de Plaços a Arcadis, Kathleen Abbot, ha afirmat que, si bé els mercats immobiliaris són cíclics , cal entendre que els reptes actuals per abordar la neutralitat en carboni i la resiliència davant el canvi climàtic "no desapareixeran", perquè la descarbonització del sector immobiliari "només s'ampliarà".

"Els alts preus de la construcció i l'augment de les taxes d'interès són una gran barrera per a l'acció, però no fer res no és una opció quan les lleis, els estàndards d'inversió i les expectatives dels clients augmenten", ha subratllat, apostant per "una inversió dirigida que protegeixi el valor, millori el rendiment 'net-zero' i asseguri la longevitat dels actius i les carteres a llarg termini".

Arcadis sosté que els propietaris i els inversors han de prendre mesures per protegir la seva inversió i complir els estàndards futurs relacionats amb el rendiment d'energia i la reducció de carboni.

En aquest sentit, l'informe destaca la demanda creixent de construccions 'net-zero' i l'abast de les edificacions 'green premium', que aporta un valor addicional als actius més sostenibles, segons l'informe. A més, afegeix que la inversió sostenible serà la clau per preservar i protegir les construccions contra l'horitzó d'obsolescència, el temps estimat en què es tornaran obsolets en termes d'eficiència energètica i tecnologia disponible.

LA INFLACIÓ AL MERCAT ESPANYOL

Pel que fa a Espanya, l'estudi assenyala que el mercat de la construcció va créixer un 3,8% el 2022 malgrat una inflació significativament alta en materials de construcció clau per al sector espanyol, com són el formigó, l'acer i les canonades de plàstic .

Tot i que el sector immobiliari va disminuir un 2%, va ser compensat pel creixement del sector d'infraestructures, on també es va combatre la inflació a través de la reavaluació de projectes i l'adquisició i la compra de materials en abundància, apunta Arcadis.

Sobre la inflació, l'informe recorda que va assolir el punt més àlgid el 2022, amb entre un 8% i un 10%, "cosa que ha creat incertesa en els inversors, que a més feien front a un increment dels costos de finançament i es enfrontaven temps d'espera molt prolongats".

La previsió per a l'any 2023 és que la inflació torni a caure al voltant del 3%-5% i, a més, s'han introduït mecanismes de fluctuació que “ajuden els experts del mercat i de l'àmbit immobiliari a prendre decisions informades sobre la compra , venda o inversió dels immobles", afegeix.

Així mateix, la companyia ha destacat que els pressupostos generals de l'Estat per al 2023 inclouen 17.000 milions d'euros per a inversions en habitatge, transport i projectes relacionats amb la sostenibilitat i l'aigua.

CREIXEMENT EN CENTRES DE DADES, SALUT I LOGÍSTICA

Arcadis ha esmentat igualment el "creixent interès" per l'habitatge de lloguer, així com les estratègies d'inversió enfocades a diferents ciutats d'Espanya, "en lloc de centrar-se en mercats més saturats com Madrid o Barcelona".

El responsable de Gestió de Costos d'Arcadis a Espanya i Portugal, Emilio García, ha manifestat que, per al 2023, “els centres de dades, el sector salut i la logística continuaran sent les indústries claus de creixement, aprofitant l'impuls que van guanyar l'any passat". "No obstant, l'escassetat de mà d'obra qualificada continuarà sent prominent i podria afectar els terminis de lliurament", ha advertit.