El president de la CEOE, Antonio Garamendi. Foto: Europa Press

El Comitè Executiu de la CEOE ha aprovat per unanimitat l'acord aconseguit amb CCOO i UGT per recomanar pujades salarials del 4% el 2023, i del 3% tant per al 2024 com per al 2025, segons han informat a Europa Press fonts de l'organització empresarial.

L'acord aconseguit entre les parts, de 32 pàgines, contempla a més una clàusula de revisió salarial que, en cas de desviació de la inflació, podria implicar alces addicionals de fins a l'1% per a cadascun dels anys de l'acord (2023-2025) a aplicar a l'inici del següent exercici.

En tot cas, l'acord, al qual ha tingut accés Europa Press , especifica que els negociadors de convenis col·lectius han de tenir en compte les circumstàncies específiques del seu àmbit per fixar les condicions salarials.

La idea, precisa el text, és que les directrius contingudes a l'acord puguin adaptar-se a cada sector o empresa, les situacions de les quals són "molt desiguals" en creixement, resultats o incidència del salari mínim interprofessional (SMI), tot això amb l'objectiu del manteniment i creació d'ocupació.

Després del vistiplau del Comitè Executiu de la CEOE, la Junta Directiva de la patronal analitza des de les 12 del migdia el text de l'acord.

També UGT ha reunit aquest dilluns 8 de maig la Comissió Executiva per estudiar la ratificació de l'acord de salaris. En el cas de CCOO, el Comitè Confederal es reunirà demà dimarts.

Patronal i sindicats es van reunir divendres passat per ultimar el que serà l'Acord Interconfederal per a l'Ocupació i la Negociació Col·lectiva (AENC), però van deixar serrells pendents que han abordat durant el cap de setmana.

L'AENC és un text en què sindicats i empresaris recullen recomanacions per als seus negociadors de convenis col·lectius, en què solen incloure tant un camí salarial, com altres matèries relacionades amb l'ocupació, per exemple qüestions relatives a la contractació. No és de compliment obligat, però serveix de guia a les dues parts quan se sentin a negociar un conveni col·lectiu.