Foto: EP

El Kit Digital impulsat des del Govern d'Espanya , està emmarcat al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència , l'agenda Espanya Digital 2025 i al Pla de Digitalització de Pimes 2021-2025 . Compta amb un pressupost inicial de 3.067 milions d'euros i està finançat per la Unió Europea amb els 'Next Generation'.

Els resultats del Kit Digital a tot Espanya evidencien la necessitat que pesava sobre moltes empreses de fer un salt qualitatiu en el seu procés de digitalització que han aconseguit gràcies als recursos que han posat a la seva disposició des de Red.es. Els més de 10.600 agents digitals, responsables d'implantar la solució tecnològica a les firmes a què va ser concedit el bo diigtal, que es van adherir al pla són una bona prova de l'èxit del Kit Digital i el pla Accelera PIME .



Dels més de 10.600 agents, el 98% són petites empreses TIC i 7.500 ja han signat contracte amb algun beneficiari del Kit per implantar-ne les solucions bàsiques de digitalització. D'aquesta manera, el pla té una direcció doble: primer per a les empreses que accedeixen a l'ajuda; segon per als digitalitzadors, on més de la meitat admeten haver incrementat la seva xifra de negoci gràcies al projecte i on nou de cada deu asseguren que continuaran signant acords.

JUSTIFICACIONS I PAGAMENTS EN 60 DIES

Els agents acreditats a més estan comprovant com des de l'Estat compleixen els terminis de pagament, amb un termini màxim d'espera de 60 dies . “És a dir, si la justificació –del treball realitzat– es realitza correctament, el termini de pagament s'efectua en menys de 60 dies. Això és un èxit en la gestió de fons europeus”, celebren els impulsors de la mesura.

Tot i això, subratllen la importància que aquestes justificacions “es facin correctament”, per no caure en retrats i demores. “No oblidem que estem parlant de diners públics, fons europeus per als quals Red.es assumeix una responsabilitat en la seva gestió davant d'intervenció i la Comissió Europea”, justifiquen, fent especial èmfasi en la “ transparència ” i “ traçabilitat ” que exigeix el maneig de fons europeus.

1.500 SOL·LICITUDS AL DIA

El treball continua endavant amb la concessió de més de 200.000 bons digitals i mobilitza més de 1.000 milions d'euros dels fons Next Generation. Al dia, es formalitzen al voltant de 1.500 acords d'un programa que no requereix sotmetre's a un gran embolic burocràtic. Com va detallar per a Galiciapress el director general de Red.es, Alberto Martínez Lacambra , el Kit Digital és molt més àgil que altres ajudes.

“Això és zero papers. Podeu demanar l'ajut sense aportar cap documentació. Nosaltres comptem amb un sistema de robotització, big data i intel·ligència artificial, de manera que els robots entren a les bases de dades i obtenen evidències dels diferents beneficiaris”, resumia.