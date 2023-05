Foto: CaixaBank

CaixaBank i la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), renoven el seu acord de col·laboració mitjançant el qual l’entitat financera posa a disposició del sector una nova línia específica de crèdit de 2.000 milions d’euros amb l’objectiu de continuar impulsant, dinamitzant i donant suport al turisme. Aquesta línia de finançament, ampliable a criteri de l’entitat, estarà disponible per als més de 16.000 establiments de tot el país que formen part de CEHAT i que representen 1.800.000 places d’allotjament turístic.

La renovació d’aquest acord, que han signat el director d’Empreses de CaixaBank, Luis Cabanas; i el president de CEHAT, Jorge Marichal; posa de manifest de nou la confiança de CaixaBank en el sector turístic i l’aposta decidida de l’entitat en continuar sent una peça clau en l’impuls del sector, facilitant la concessió de crèdit i donant suport a les seves necessitats específiques.

L’especialització i coneixement de CaixaBank de l’àmbit del turisme a través de Hotels & Tourism ha posicionat l’entitat financera com un referent per al sector. Durant 2022, CaixaBank Hotels & Tourism va concedir un total de 2.800 milions d’euros de crèdit al sector hoteler i allotjaments turístics a Espanya, la xifra més alta de nou finançament que l’entitat ha destinat al sector en un sol any.

ADHESIÓ DEL SECTOR HOTELER AL PROGRAMA 'REUTILITZA'M'

En el marc de la renovació d’aquest acord, CEHAT ha signat la seva adhesió al programa “ReUtilitza’m” de CaixaBank, un projecte mitjançant el qual l’entitat financera coordinarà la col·laboració entre empreses hoteleres que tenen materials excedents en bon estat i entitats socials solidàries que els necessiten. El president de CEHAT, Jorge Marichal, i Elisabet Faus, directora de la Xarxa Solidària d’Acció Social de CaixaBank, han subscrit l’adhesió de la patronal a aquest programa.

Aquesta iniciativa social, que fomenta l’economia circular i cerca canalitzar cap a entitats solidàries excedents de material en bon estat procedents de les empreses, permetrà que els establiments hotelers puguin donar mobiliari, electrodomèstics, equipament informàtic, tèxtil, parament de la llar, etcètera, a entitats socials, moltes de les quals d’àmbit local i especialitzades en el treball amb col·lectius vulnerables.

El programa ‘ReUtilitza’m’ suposa una ajuda per a la infraestructura de les entitats socials i, així mateix, proporciona a les empreses col·laboradores un triple benefici: rendibilitat, sostenibilitat i contribució social. Als avantatges en termes d’estalvi en costos de magatzematge i destrucció de material per a les companyies, se sumen també la contribució a la protecció del medi ambient en allargar la vida útil dels articles i l’enfortiment del sector social, que pot proveir-se de l’equipament que necessita.

A més, ‘ReUtilitza’m’ permet a les empreses adherides adequar-se a la nova Llei 7/2022 de Residus i Sòls Contaminats, que prohibeix la destrucció d’excedents de productes no peribles procedents de stocks no venuts, com tèxtils, joguines o aparells electrònics i fomenta la reutilització dels mateixos mitjançant ajudes fiscals a la donació.