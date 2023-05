Banc Central Europeu / @EP

El final de l'actual cicle de pujades de tipus del Banc Central Europeu (BCE) cada vegada és més a prop, després que l'institut emissor de la zona euro hagi emprès set alces consecutives del preu dels diners, que han elevat des del mes passat juliol a 375 punts bàsics la taxa de referència.

"Podem ser a la recta final, en el sentit que estem entrant a l'àrea de la política monetària que es pot descriure com a restrictiva", ha assenyalat aquest matí el president del Bundesbank, Joachim Nagel, en declaracions a l'emissora Deutschlandfunk.

En una entrevista amb el diari 'Frankfurter Allgemeine Zeitung', publicada aquest dimarts, el president del Bundesbank advertia, tot i això, que "el nivell actual de tipus d'interès encara no és suficient per garantir preus estables ".

En la mateixa línia, en una entrevista amb el diari 'Imerisia', el president del Banc de Grècia, Yannis Stournaras, company de Nagel al Consell de Govern del BCE, afirma que l'entitat està "prop del final", encara que subratlla que encara no s'hi ha arribat i no es pot determinar encara quantes pujades de tipus hi haurà.

"Estem a prop del final. Encara no hi hem arribat, així que estic d'acord amb la senyora Lagarde que encara ens queda camí per recórrer ", assenyala el banquer central grec, per a qui les properes decisions del BCE dependran de les previsions d'inflació , el creixement econòmic i les condicions financeres.

En aquest sentit, tot i no voler precisar quantes pujades més dels tipus d'interès seran necessàries segons la seva opinió, Stournaras defensa que el cicle de pujades s'acabarà aquest any si no hi ha cap canvi dràstic en les circumstàncies.

"Si no és que alguna cosa canviï dràsticament, podem dir que per al 2023 les pujades de tipus d'interès hauran acabat", assegura.

En la compareixença davant la premsa dijous passat després de la decisió del Consell de Govern del BCE de moderar la pujada dels tipus d'interès a 25 punts bàsics, la menor de les set consecutives escomeses des del juliol del 2022, Christine Lagarde va assegurar que l'entitat no està pausant l'actual cicle de pujades de tipus, advertint que encara falta terreny per recórrer.

" És molt clar que el BCE no està pausant . Sabem que encara queda terreny per recórrer", va afirmar la presidenta del BCE, per a qui el banc central de la zona euro pren les seves decisions amb independència de la Reserva Federal dels Estats Units, que va suggerir la setmana passada una pausa en el cicle respectiu de pujades de tipus.