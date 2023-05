El moment de la signatura. Foto: Europa Press

Els secretaris generals de CCOO i UGT, Unai Sordo i Pepe Álvarez, i els presidents de CEOE i Cepime, Antonio Garamendi i Gerardo Cuerva , respectivament, han subscrit aquest dimecres 10 de maig el V Acord per a l'Ocupació i la Negociació Col·lectiva (AENC) que recomana una pujada salarial del 10% entre el 2023 i el 2025.

A l'acte no hi ha assistit cap membre del Govern, ja que és un acord bipartit, fruit de la negociació entre sindicats i empresaris.

Precisament, el president de la CEOE, Antonio Garamendi, ha destacat després de la signatura de l'acord que és un dia "molt important", perquè, a més de "posar en valor" el diàleg social bipartit, aquest acord dóna "estabilitat" a empreses i treballadors. "Això no va en contra de ningú, va a favor de tothom i d'Espanya", ha afirmat.

El líder empresarial ha subratllat que es tracta d'un “gran i un bon acord en un moment complicat des del pla econòmic”. "Estem demostrant per sobre de tot la nostra responsabilitat", ha afegit.

Per part seva, el president de Cepime, Gerardo Cuerva, ha ressaltat que és un acord que beneficia la pime i ha posat èmfasi que en un moment d'incertesa com l'actual, genera "certesa" i aporta "estabilitat". Cuerva, que igual que Garamendi ha reivindicat el diàleg social bipartit, ha subratllat a més que, en les circumstàncies actuals d'increment de costos, la flexibilitat que introdueix aquest acord és una "eina necessària" perquè les empreses gestionin "moments complicats".

L'AENC és un text en què sindicats i empresaris recullen recomanacions per als seus negociadors de convenis col·lectius, en què solen incloure tant un camí salarial, com altres matèries relacionades amb l'ocupació, per exemple qüestions relatives a la contractació. No és de compliment obligat, però serveix de guia a les dues parts quan se sentin a negociar un conveni col·lectiu.

A l'acord, sindicats i empresaris recomanen pujades salarials del 4% el 2023 i del 3% tant per al 2024 com per al 2025, amb una clàusula de revisió salarial que, en cas de desviació de la inflació, podria implicar alces addicionals de fins al 1 % per a cadascun dels anys de l'acord (2023-2025), que s'aplicarien a l'inici del següent exercici.

En tot cas, l'acord especifica que els negociadors de convenis col·lectius han de tenir en compte les circumstàncies específiques del seu àmbit per fixar les condicions salarials.

La idea és que les directrius contingudes a l'acord puguin adaptar-se a cada sector o empresa, les situacions de la qual són "molt desiguals" en creixement, resultats o incidència del salari mínim interprofessional (SMI), tot això amb l'objectiu del manteniment i la creació de ocupació.