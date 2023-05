Façana del Banc d'Espanya / @EP

El director general d'Economia i Estadística del Banc d'Espanya , Ángel Gavilán, ha alertat que les mesures conjunturals, com els crèdits ICO per a les hipoteques, no són "una fórmula miraculosa per resoldre els desajustos d' accés a l'habitatge ", ja que es tracta d'un problema “estructural”.

"És un problema que té moltes arestes. No hi ha cap solució que ho resolgui de manera immediata", ha comentat Gavilán. El director general d'Economia i Estadística ha explicat, com consta a l' Informe Anual de 2022 del Banc d'Espanya , que la tendència d'habitatge en propietat a Espanya ha caigut molt els darrers anys, sobretot entre els joves, i això ha provocat "un augment de la desigualtat".

En aquest document, el Banco de España recorda que "hi ha evidència que un elevat percentatge d'habitatge en propietat tendeix a reduir la desigualtat de la riquesa", cosa que passava a Espanya en el passat, ja que la tinença d'actius reals, especialment , de l'habitatge principal, era més generalitzada que en altres economies europees.

Tot i això, des del 2014 s'ha observat un canvi en aquesta tendència, com a conseqüència de l' "acusada reducció del percentatge de llars propietaris d'habitatge" , sobretot entre els joves.

CREIX LA DESIGUALTAT PER LA MENOR POSSESSIÓ D'HABITATGES

De fet, entre el 2011 i el 2021 es va incrementar en 4,2 punts percentuals el nombre de llars espanyoles la residència habitual de les quals no és un habitatge en propietat, que es va situar en el 24,2%. Tot i aquesta pujada, segueix per sota del 34,2% de l'àrea de l'euro, segons exposa el Banc d'Espanya al seu informe.

Aquest repunt en la demanda dels lloguers també s'ha reflectit en els preus , que, en comparació amb les rendes del treball, han augmentat la proporció de població en risc d'exclusió social i de llars amb capacitat de despesa restringida a altres béns i serveis .

Així, com assenyala el Banc d'Espanya al seu informe, el 2021, un 48,9% de les llars espanyoles que residien en habitatges de lloguer es trobaven en risc de pobresa o d'exclusió social, el percentatge més elevat de la Unió Europea (UE ), mentre que un 40,9% dedicava més del 40% de la seva renda disponible a l'habitatge, davant d'un 21,2% a la mitjana de la UE.

"L'augment de la demanda de lloguer entre els col·lectius amb menor renda està relacionat amb la situació del mercat laboral i els criteris de concessió de crèdit hipotecari. La residència en habitatges de lloguer és relativament més gran en els treballadors assalariats sense contractes a temps complet i entre els aturats", afegeix.

EFECTES "ADVERSOS" DE LA LLEI D'HABITATGE



El Banc d'Espanya també cita a l'informe la tendència alcista de les rendes del lloguer després de la pandèmia. Si bé entre el 2020 i el 2021 es van registrar caigudes entre el 3,5% i el 4%, es van revertir el 2022, amb repunts d'entre el 7% i el 7,5%.

L'Informe alerta que "el dinamisme recent dels preus del lloguer es produeix en un context d'oferta restringida pel limitat augment de la provisió pública de lloguer social i l'aparició d'usos alternatius de l'habitatge residencial".

D'acord amb les estimacions del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) , el parc d'habitatge de lloguer social de titularitat pública se situaria al voltant dels 290.000 habitatges, on residirien un 1,6% de les llars. Aquestes xifres contrasten amb el parc d'habitatge de lloguer social d'altres economies europees, les ràtios de les quals sobre el total de l'estoc d'habitatge se situen al 7,5% en la mitjana de la UE.

A més, el Banc d'Espanya també assenyala entre les causes de l'increment de les rendes el creixement dels habitatges turístics, que suposen un 1,2% del parc total d'habitatges, així com l'aparició de noves formes d'arrendament per períodes inferiors a un any en mercats en què hi ha una elevada demanda d'habitatge residencial.

Davant d'aquesta situació, el Banc d'Espanya valora al seu informe la futura Llei pel dret a l'habitatge . D'ella reconeix el seu "èmfasi en el necessari increment de l'oferta d'habitatge de lloguer", encara que qüestiona algunes mesures, com ara el control de rendes, que "podria generar efectes indesitjats a mitjà termini".

"La literatura econòmica ha assenyalat que, si bé els controls de preus mostren capacitat per reduir els preus del lloguer a curt termini a les zones regulades, aquesta política pot generar efectes adversos sobre l'oferta de lloguer, així com segmentació al mercat immobiliari" , recalca el document.

Entre aquestes conseqüències "adverses", el Banc d'Espanya al·ludeix a la reducció del nombre i de la qualitat dels habitatges disponibles al mercat, als canvis en la composició de l'oferta i als increments de preus en segments no regulats.

"SUPORT DECIDIT" A L'OFERTA PRIVADA DE LLOGUER



El Banc d'Espanya també advoca per un "suport decidit de l'oferta privada de lloguer", davant de "la considerable magnitud del desequilibri actual entre l'oferta i la demanda". D'aquesta manera, sosté, es mitigarien les dinàmiques alcistes en els preus del lloguer que s'observen a les àrees tensionades.

Per això, es recomana evitar mesures que distorsionin de manera asimètrica els senyals de preus, reforçar la seguretat jurídica efectiva dels propietaris d'habitatge en règim de lloguer i reduir la incertesa regulatòria en aquest mercat. A més, tampoc no descarta mesures fiscals i regulatòries per incrementar l'oferta de lloguer residencial per part del sector privat professionalitzat. El Banc d'Espanya insisteix a avaluar "amb rigor" la norma futura per avaluar-ne l'abast.